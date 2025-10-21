ছবি

পাঠকের ছবি (২১ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

১ / ৮
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সুক নদীর বুড়ি বাঁধ যেন উৎসবের মেলা। প্রতিবছরের মতো এবারও বাঁধটিতে শুরু হয়েছে মাছ ধরার উৎসব
ছবি: তারিফ ইসলাম
২ / ৮
পড়ন্ত বিকেলে রাজধানীর হাতিরঝিলের মনোরম দৃশ্য। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: আল আমিন সবুজ
৩ / ৮
নীল আকাশে ভাসে তুলার মতো মেঘ, নিচে সবুজ মাঠে প্রাণের স্পন্দন। বাংলার প্রকৃতির এক অপার মেলবন্ধন। কাইচমালদা, মুন্সিগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মামুন বকসী
৪ / ৮
টাঙ্গন নদীতে বাঁধ দেওয়ায় হাঁটুপানিতেই জেলেরা মাছ ধরছেন। সাগুনী রাবার ড্যাম ব্রিজ, পীরগঞ্জ উপজেলা, ঠাকুরগাঁও। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
৫ / ৮
একটি বেসরকারি স্কুলে টিফিন বিরতির সময় শিক্ষার্থী। সলংগা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সুমন পাল
৬ / ৮
তিস্তা নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে বয়ে চলছে। টইটুম্বুর পানিতে শতবর্ষী তিস্তা রেলসেতু মনে হচ্ছে ডুবে যাচ্ছে। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। তিস্তা, লালমনিরহাট
ছবি: মো. রায়হানুল হক
৭ / ৮
দীপাবলির আলোঝলমল রাতে সনাতনী এক হিন্দু নারী গৃহে আলপনা এঁকে ভক্তিভরে প্রদীপ প্রজ্বালন করছেন। প্রতিবছর শ্রীশ্রী শ্যামাপূজার দিনটিতে অশুভ শক্তির বিনাশ, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলের প্রার্থনা করে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আলোর উৎসব করেন। সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা, ২০ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: বিপ্লব সাহা মুন্না
৮ / ৮
কেউ ভেলায় বা ছোট নৌকায়, কেউবা পানিতে কোমরজল ডুবে জাল ফেলছেন সারি বেঁধে। সঙ্গে হাজারো মানুষের কলরব—সব মিলিয়ে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সুক নদীর বুড়ি বাঁধ যেন এক উৎসবের মেলা। প্রতিবছরের মতো এবারও বাঁধটিতে শুরু হয়েছে মাছ ধরার উৎসব। এই অনন্য উৎসব দেখতে ও এতে অংশ নিতে নদীজুড়ে ভিড় করেছেন হাজারো মানুষ
ছবি: তারিফ ইসলাম
ছবি থেকে আরও দেখুন