পাঠকের ছবি (১৩ আগস্ট ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
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জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার অদম্য লড়াইয়ে ঢেউয়ের তালে তাল মিলিয়ে নদী ও নৌকার সঙ্গে মাঝিদের নিরন্তর ছুটে চলা। কীর্তনখোলা নদী, ত্রিশ গোডাউন, বরিশাল, ১৪ জুলাই, ২০২৬ছবি: অন্তরা ঘোষ
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ওরা জানেই না, শৈশবের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়টি তারা কতটা দুরন্তপনায় পার করে যাচ্ছে। এই নদী, এই উচ্ছ্বাস, এই অবাধ দিনগুলো একদিন সময়ের ওপারে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে হয়ে উঠবে ফিরে না পাওয়ার এক গভীরতম আকাঙ্ক্ষা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: নওফেল হাসান
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পুরান ঢাকার বুড়িগঙ্গার ওয়াইজঘাটে নির্মিত নর্থব্রুক হল (পরিচিত লালকুঠি নামে)। ছবিটি সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: সুমাইয়া খাতুন
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শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে পানির তিন অবস্থা সম্পর্কে হাতে কলমে ধারণা দিচ্ছেন শিক্ষক। পরীক্ষণের মাধ্যমে শিখন হয় ফলপ্রসূ ও স্থায়ী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকাছবি: মো. রায়হানুল হক
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আঁশ ছাড়ানোর পর পাটের যে অংশ শলা নামে পরিচিত, তা রৌদ্রের তাপে শুকানোর জন্য এভাবেই চাষের জমিতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, যা পরবর্তী সময় গ্রামবাংলায় রান্নার কাজে জ্বালানিসহ নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। শ্রাবণের সকালে জলভরা নদীতে কচুরিপানার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রকৃতির এই সৌন্দর্যও চোখে পড়ে। পুরানপাড়া, হাজীপুর, নরসিংদীছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
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সৃষ্টির অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের অন্যতম সজ্জা যেন আকাশ। প্রতিটি রূপেই মনোমুগ্ধকর!ছবি: রাফিয়া তাসনিম
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সূর্যগ্রহণ–পরবর্তী সাঁঝের বেলায় রঙিন মেঘের মায়াজালে ঢেকেছে নগরীর আকাশ। রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ আগস্ট, ২০২৬ছবি: রায়হানা তাসনিম নূরি