ছবি

পাঠকের ছবি (৮ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

মাঠ থেকে কেটে আনা ঘাস নদীর পানিতে ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে। গোখাদ্য হিসেবে এই ঘাস ব্যবহার হবে। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। শুক নদী, বেলতলা, ঢোলারহাট, রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও
ছবি: মো. রায়হানুল হক
খেটে খাওয়া মানুষেরা কত আরামসে ঘুমিয়ে দুপুরও পার করেন কোনো বিলাসিতা ছাড়াই। জীবন যেখানে মুক্তো ছড়িয়ে রাখে ছেঁড়া কাঁথায়। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
শরতের মেঘলা আকাশ। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। এমন নৈঃসর্গিক পরিবেশে বালকেরা পুকুরের পাড় থেকে লাফ দিয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠছে। ছবিটি মুন্সীগঞ্জের কালিন্দীপাড়া এলাকা থেকে ৫ অক্টোবর দুপুরে তোলা হয়েছে
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
সিরাজগঞ্জ শহরে পৌরসভা রোডে ‘মুক্ত শিকল’ গ্রাফিতি দেখে চোখ আটকে যায়। মুক্তির স্বাদ অনন্য। আসলে আমাদের মুক্তি মিলেছে? সিরাজগঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
রাতের নীরবতায় আলো-ছায়ার মায়া—চন্দ্রিমা উদ্যানের সেতু যেন স্বপ্নের প্রতিবিম্ব। চন্দ্রিমা উদ্যান, ঢাকা। ছবিটি সম্প্র তোলা
ছবি: মামুন বকসী
নষ্ট হয়ে যাওয়া রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। চান্দিনা, কুমিল্লা, ৫ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
সূর্যোদয়ের রঙে আঁকা মেঘ আর সমুদ্রের অপরূপ মিলনমেলা। মেঘ যখন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যায়, তখন প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা হয় এক অনবদ্য শিল্পকর্ম। ভ্রমণপিপাসুদের পদচারণ, ঢেউয়ের সুর আর আকাশের শান্ত নীরবতা মিলেমিশে এক অদ্ভুত প্রশান্তির মুহূর্ত, যা প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা এক শ্রেষ্ঠ দৃশ্যপট। লাল কাঁকড়ার চর, সাগরকন্যা কুয়াকাটা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: নেছার আহমেদ
পড়ন্ত বিকেলে সূর্যের আভায় স্বর্ণাভ পাহাড়ের মায়া। পাহাড়ের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন সড়ক, রাঙামাটির আসামবস্তি-কাপ্তাই ১৯ কিলোমিটার সড়কের মগবানের মিতিঙ্গাছড়ি এলাকা থেকে তোলা
ছবি: অজয় মিত্র
