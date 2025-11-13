পাঠকের ছবি (১৩ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
সকালের শান্ত আলোয় পিচঢালা পথে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে গরুর পালের মাঝখান দিয়ে একজন রাখাল। চারপাশে নীরব প্রকৃতির নীরবতা আর জীবনের প্রশান্তি। দূরে দেখা যাচ্ছে ভারতের মনোমুগ্ধকর পাহাড়গুলো আর সেই দৃশ্যে মিশে আছে এক টুকরা সহজ, স্নিগ্ধ সকাল। শ্রীপুর চা–বাগান, তামাবিল হাইওয়ে, জাফলং, সিলেট। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মোহাম্মদ মেহেদী হাসান
চলমান রোপা আমন ধান কর্তন কাজে ব্যস্ত সময় পার করছে কৃষকেরা। ধান বাড়িতে নিয়ে আসা বেশ কষ্টসাধ্য। মহিষের গাড়ি আজকাল আর তেমন দেখা যায় না। গ্রামের কাঁচা মেঠোপথ ধরে গাড়িতে কৃষকের কাটা ধান পৌঁছে দিচ্ছে গাড়োয়ান। কাঞ্চনেশ্বর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ছবি: দুর্জয় কুমার মাহাতো
পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ায় অবস্থিত একটি পুরোনো বাড়ি। উনিশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশ ভারতে ঢাকার প্রথম আবাসিক এলাকা গেন্ডারিয়া। গেন্ডারিয়ায় একসময় ধনী জমিদার ও অভিজাত পরিবারের দালানকোঠা ছিল। এদের মধ্যে কিছু দালান এখনো টিকে আছে। পুরোনো নকশা ও ইউরোপীয় প্রভাবিত স্থাপত্যের জন্য এগুলো আলাদা করে নজর কাড়ে। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
যমুনায় পানি কমে এখন একদম তলানিতে। নদীজুড়ে অসংখ ছোট–বড় চর পড়েছে। এমন একটি চরে মাঝি বেঁধে রেখেছে জোড়া নৌকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলারাজু আহমেদ রকি, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।
প্রকৃতিতে এখন চলছে হেমন্ত। মাঠে মাঠে পাকা ধান আর সকালের শিশির এই নিয়ে সকালের শুরু। ধানের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা শিশির জমে থাকে রাত্রে। সারারাত টুপটাপ ঝরে পরে। বেড়া, পাবনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অলোক আচার্য
বরিশালের মাধবপাশা দুর্গাসাগর দিঘিতে শৌখিন মৎস্যশিকারী। দিঘিটি ১৭৮০ সালে তৎকালীন চন্দ্রদ্বীপের (বর্তমান বরিশাল) রাজা শিব নারায়ণের মা রানী দুর্গাবতীর নামানুসারে এর নামকরণ করেন। দিঘিটির খননের বিষয়ে অনেক মিথ প্রচলিত থাকলেও মূলত রাজ্যের পানি সমস্যার সমাধানে এটা খনন করা হয় বলে জানা যায়। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সবুজ
দুপুরের মিষ্টি রোদ্দুর মাছকে খাবার খাওয়াচ্ছেন এক জন। পশ্চিম আটঘরিয়া গ্রাম, রায়গঞ্জ উপজেলা, সিরাজগঞ্জ, ১২ নভেম্বর ২০২৫ছবি: দুর্জয় কুমার মাহাতো