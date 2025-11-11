ছবি

পাঠকের ছবি (১১ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

শালবন বিহারে পড়াশোনা করে এরা। হেসে–খেলে তাদের দিন কাটে। কখনো কখনো বাড়ির জন্য মন খারাপ হয়। ছুটি হলে বাড়ি যাবে, এই আশাতেই দিন পার করে। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। কোটবাড়ী, কুমিল্লা
ছবি: সানজিদা সিদ্দিকা
রোদের পরশ নিচ্ছে পাখিটি। উত্তরা, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: খাজা মঈনুদ্দিন বাবলু
কচুরি ফুল ও সূর্যাস্ত। ফুলজোড় নদী, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
ছাদবাগানে অন্য ফুলের সঙ্গে ফুটে আছে সাদা জবা। লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: হাফিজুন নাহার
গ্রামে হেমন্তের হাওয়ায় বইছে কৃষকের সোনালি ফসল। পূর্ব-বলিয়াদহ, ইসলামপুর, জামালপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: আবদুল্লাহ আল-সাকিব
একজন ছোট বিক্রেতা তাঁর পণ্যের পসরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ক্রেতার খোঁজে। সলংগার হাট, সলংগা, সিরাজগঞ্জ, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: সুমন পাল
যাত্রী পারাপারের ফাঁকে নৌকার মাঝির অবসর সময়। বুড়িগঙ্গা নদী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাফিজুন নাহার
গ্রামের অনেক সড়ক এখন পাকা হয়ে গেছে। অনেক খুঁজে একটা মেঠো পথের সন্ধান পেলাম। হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে নীরব-নিস্তব্ধ এ মেঠো পথ মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিমের তিলার্দি চরের। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
পেঁয়াজ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। নাপিতের চর, ইসলামপুর, জামালপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মাজম আলী
বরেন্দ্র অঞ্চলে একসময় ধান তোলার জন্য গরু-মহিষের গাড়ি ব্যবহার করা হতো। কৃষির আধুনিকায়নে তা হারিয়ে গেছে। ছবিটি সম্প্রতি নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বিজলী এলাকা থেকে তোলা
ছবি: সবুজ সরকার
