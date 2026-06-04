পাঠকের ছবি (৪ জুন ২০২৬)

শৈশবের দুরন্তপনা, জলের ধারায় মাছ ধরার এই আনন্দ অকৃত্রিম। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রামছবি: নিমাই চন্দ্র রায়
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আর এক সপ্তাহ পর যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হতে যাচ্ছে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’খ্যাত ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশিরা ফুটবল-পাগল জাতি। তাই অলিগলিতে প্রিয় দলের পতাকা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে। চাঁদপুর রেলওয়েস্টেশন থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
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পথের সৌন্দর্যই যাত্রার আনন্দ। গাছেরা যেন মাথার ওপর ছাতা হয়ে দাঁড়িয়ে। বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মৌসুমী মজুমদার