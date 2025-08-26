ছবি

পাঠকের ছবি (২৬ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

এটি একটি খেয়া পারাপারের বিশ্রামাগার। এখন জনমানবশূন্য। তার কারণ, একটু জোয়ার হলেই বিশ্রামাগারে পানি প্রবেশ করে। তাই তো বিশ্রামাগার এখন খাঁ খাঁ করছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম-আলীর টেক খেয়াঘাট থেকে গতকাল সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
গ্রামীণ জনপথে চায়ের দোকানে বৈকালিক আড্ডা। শাকচর ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
ফুল হলো সৌন্দর্যের প্রতীক ও যেকোনো ফুলেরই সৌন্দর্য বৈচিত্র্যময়। বিআইবিএম ক্যাম্পাস, মিরপুর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মোহাম্মদ মেহেদী হাসান
ঝুপড়িতে দোকানদারি। বড়গোঁজা, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সুমন পাল
মুরগির খাঁচি তৈরি করছেন একজন বিক্রেতা। চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
শরতের নদী ও প্রকৃতি। এমন শান্ত-সুনিবিড় প্রকৃতি শুধু শরতেই দেখা মেলে। নদীর শান্ত রূপ আর শরতের সাদা মেঘময় আকাশের দিকে তাকালে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। এমনই রূপলাবণ্যে ভরা প্রকৃতির এ দৃশ্য মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে তোলা হয়েছে ২৩ আগস্ট বিকেলে
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
গৃহস্থ বাড়ির অতিপরিচিত দৃশ্য। টিনের চালে কবুতর। শাকচর ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
নগরজীবনে খেলার জায়গার বড় অভাব, একচিলতে খালি প্লট, চলছে ফুটবল খেলা, পাশের দেয়ালে দর্শকের সারি
ছবি: রুকাইয়া
