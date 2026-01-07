পাঠকের ছবি (৭ জানুয়ারি ২০২৬)

ছবি

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

শীতের রৌদ্রময় সকালে মেঠো পথ ধরে সাইকেল চালিয়ে নিজ নিজ জমির দিকে ছুটে চলেছেন কয়েক কৃষক। গ্রামবাংলার কৃষকের জীবনে সাইকেল যেন অবিচ্ছেদ্য এক সঙ্গী। প্রতিদিনের যাতায়াত থেকে শুরু করে হালকা ও মাঝারি বোঝা বহন—সবই চলে এই নির্ভরযোগ্য বাহনে। নীরব মেঠো পথে সাইকেলের চাকার শব্দের সঙ্গে মিশে থাকে তাঁদের পরিশ্রম আর জীবনের ছন্দ। সাইকেলই যেন তাঁদের নিত্যদিনের সাথি, সংগ্রাম আর স্বপ্নের পথচলার সহযাত্রী। বেলতলা, যশোর
ছবি: সজীবুর রহমান
এক বালক ঘুড়ির দোকান থেকে ঘুড়ি কিনে বের হওয়ার সময়ই আমার চোখে পড়ল। তীব্র শীত তার ছোট বেলার দুরন্তপনাকে কেউ আটকিয়ে রাখতে পারেনি। এখন জানুয়ারি মাস। পড়াশোনার তেমন চাপ নেই। তাই অবসর সময়টাকে সে উপভোগ করতেই শীতের মধ্যে ঘুড়ি কিনছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম বাজার থেকে ৫ জানুয়ারি তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
মনোমুগ্ধকর রাতের রেলস্টেশন। কসবা রেলস্টেশন, কসবা উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ছবি: মো. সাইফুল ইসলাম
আলোর ঠিক নিচে, বাজারের ছায়ায়—দিনের সবচেয়ে ভালো ফলটা বেছে নেওয়ার নীরব মুহূর্ত। মহাখালী, ঢাকা
ছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
শীতের শিশির যেন হীরার জলবিন্দু...। কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ছবি: রবিউন নাহার তমা
তোমরা অফিস ছেড়ে গেলে আমি সেখানে যাই! সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ
ছবি: রওশন জাদীদ
এক ফ্রেমে বাংলাদেশের রূপপুর পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের সৌন্দর্য
ছবি: সংগীত কুমার
