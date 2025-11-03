পাঠকের ছবি (৩ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেন-যাত্রা। ট্রেনের ছাদে ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বহু মানুষ প্রতিদিন ট্রেনের ছাদে চড়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়া-আসা করছেন। ছবিটি গত ৩১ অক্টোবর ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশন এলাকা থেকে তোলাছবি: জহিরুল ইসলাম
জমে থাকা বৃষ্টির পানি থেকে ছোট একটি জাল দিয়ে মাছ ধরছে ছেলেগুলো। চকমথুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলারাজু আহমেদ রকি
একটি সড়ক নির্মাণের জন্য এমন বড় বড় খোয়া প্রস্তুত করা হচ্ছে। এমন খোয়ার সড়ক কত দিন স্থায়ী হবে, তা সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীই ভালো বলতে পারবেন। অনিয়মের এমন চিত্র সত্যিই দেখার কেউ নেই। তাই তো আমাদের সড়কগুলো তৈরির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অচলাবস্থা হয়ে পড়ে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম পৌরসভার কাঠপট্টি লঞ্চঘাট এলাকা থেকে তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
শীত আসার আগে হঠাৎ বৃষ্টি। ভিজিয়ে দিয়ে গেল তৃণজগৎসহ ভূমির প্রতিটি অংশকে। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল
সবুজের মাঝে ঝরা পাতা। মহাখালী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: জহিরুল ইসলাম
মেঘলা রাতে পূর্ণিমা। ছবিটি গত অক্টোবর মাসে তোলা। বড়লেখা, মৌলভীবাজারছবি: মো. তোফায়েল আহাম্মদ