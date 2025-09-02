পাঠকের ছবি (২ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

শরতের নীল আকাশ, শুভ্র মেঘ ও প্রমত্ত পদ্মা! দর্শনার্থীদের মন ভালো করতে এমন দৃশ্যই যথেষ্ট। ছবিটি সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ঘাট থেকে তোলাছবি: মো. রায়হানুল হল
৬ / ৭
নিজের সৌরভ, সৌন্দর্যে মানুষকে বিমোহিত করা ফুলের ধর্ম। ফুল ভালোবাসে না, এ রকম মানুষ পৃথিবীতে বোধ হয় কেউ নেই। কাঠগোলাপগাছে ফুল ফুটে আছে। সাইফিয়া দরবার শরীফ, চররমনীমোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
৭ / ৭
একসময় আমাদের গ্রামের বাড়ির বনভিটায় অনেক তালগাছ ছিল। আমরা ভাদ্র মাসের খুব ভোরে তালগাছের নিচ থেকে রাতে পড়ে থাকা তাল কুড়াতাম। গাছপাকা তালের ঘ্রাণে তখন চারদিক ম–ম করত। তালের সাথে গুড় আর নারকেল মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও তালের পায়েসের আয়োজন করা হতো। সেসবই এখন মাত্র স্মৃতি। পড়ন্ত বিকেলে একটি গ্রামের মেঠোপথ ধরে হাটতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল অনেকগুলো তালগাছ। গাছে এখনো অনেক তাল রয়েছে। মুন্সিগঞ্জের বানিয়াবাড়ি যাওয়ার পথে মেঠো পথ থেকে ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে ছবিটি তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ