পাঠকের ছবি (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

স্কুলে ক্লাস চলছে। বাইরে অপেক্ষারত হাওয়াই মিঠাই বিক্রেতা। কখন একটু বিরতি হবে। উপজেলা পরিষদসংলগ্ন, বাগবাড়ি, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত হাওরাঞ্চলের মানুষ। গাংগাটিয়া, গুণধর, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: ইলিয়াছ সোহাগ
শরৎকালের গোধূলি সন্ধ্যা। পড়ন্ত বিকেলের রক্তিম আভায় প্রকৃতি অপরূপ সাজে সেজে ওঠে। ফুলবাড়ি, দিনাজপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: স্বাতীলেখা লিপি
কাজির কান্দি এবং আলোকবালি—এই দুই গ্রামবাসীর নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি কাঠের সেতু। এই সেতু দুই গ্রামসহ নিকটবর্তী সব গ্রামবাসীর যাতায়াতের জন্য অনেক সময় সাশ্রয় করেছে। এ ছাড়া আলোকবালি ইউনিয়নের বাসিন্দাদের চলাচলে নানা রকম সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। আলোকবালি, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
পড়ন্ত বিকেলে ধলেশ্বরী নদীর প্রাকৃতিক মনোলোভা দৃশ্যে। এমন প্রকৃতিতেই হারিয়ে যেতে মন চায়। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
পশ্চিম আকাশে মেঘ সমুদ্রে আগ্নেয় আভা ছড়িয়ে মহাশয় বিদায় নিচ্ছে। ঘাটারচর এলাকা, ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: আল আমিন জুয়েল
যে জোৎস্না দেখামাত্র গৃহের সব দরজা খুলে যাবে, ঘরের ভেতর ঢুকে পড়বে বিস্তৃত প্রান্তর। প্রান্তরে হাঁটব, হাঁটব আর হাঁটব—পূর্ণিমার চাঁদ স্থির হয়ে থাকবে মধ্য আকাশে, চারদিক থেকে বিবিধ কণ্ঠ ডাকবে—আয় আয় আয়...। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রাত ১২টা ১৫ মিনিটে ছবিটি তোলা
ছবি: রিয়াদুল আহসান
চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের কাপ্তাইয়ের গহিন অরণ্যে, আঁকাবাঁকা রাস্তায় সুনসান নিস্তব্ধতার মাঝে দেখা মিলল এখানকার স্থানীয় এক লোকের সঙ্গে। বাপ–দাদার ভিটেমাটিতে সবুজের সঙ্গে বেঁচে আছেন যুগের পর যুগ। যেখানে নেটওয়ার্ক হারিয়ে যায়, তখন স্থানীয় লোকেরা জীবন্ত গুগল ম্যাপ হয়ে সাহায্য করেন। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সোহেল আরমান সুমন
দখলদারত্ব ও চাঁদাবাজির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজধানীর গুলিস্তান। রাজা আসে রাজা যায়, অদম্য শক্তিশালী এই সিন্ডিকেট টিকে যায়। অদৃশ্য ইশারায় আটকে যায় নাগরিক অধিকার। যেখানে ফুটপাত থেকে মূল রাস্তার অর্ধেকের বেশি, কখনো কখনো পুরো রাস্তাই থাকে অবৈধ হকার ও ভাসমান বিক্রেতাদের দখলে। তবে বিনা মূল্যে কেউই দোকান নিয়ে বসতে পারেন না, গুনতে হয় বিশাল অঙ্কের চাঁদা। ফলাফল হিসেবে নগরবাসী পায় অসহনীয় যানজট। অথচ ঢাকার সঙ্গে অধিকাংশ জেলার প্রবেশপথ এই গুলিস্তানকে একটি সুন্দর নিয়মে আনতে পারলে ঢাকার যানজট ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক কর্মঘণ্টা বাঁচানো যেত। গুলিস্তান, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা।
ছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ
