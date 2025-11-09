পাঠকের ছবি (৯ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
শীতের সকালে পুকুরের মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে পানকৌড়িটি। আটঘরিয়া গ্রাম, রায়গঞ্জ উপজেলা, সিরাজগঞ্জ, ৮ নভেম্বর ২০২৫ছবি: দুর্জয় কুমার মাহাতো
যমুনা সেতুতে এক বিরল দৃশ্য! শুষ্ক যমুনার বিশাল বালুচরের মাঝখান দিয়ে হালকা জলের রেখা এবং তার পাশেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা সেতু ও নতুন রেলসেতু। প্রকৃতি ও মানুষের অদম্য সৃষ্টির এই মেলবন্ধন সত্যি মন ছুঁয়ে যায়ছবি: সুমন পাল
বুড়িগঙ্গা নদীর ঘাটে যাত্রী পারাপারের জন্য অপেক্ষা করছে ছোট ছোট নৌকা। বুড়িগঙ্গা নদী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সহাফিজুন নাহার
বিকেলে হাঁটতে বের হলে গ্রামের মাঠেঘাটে এভাবেই খেলার দৃশ্য চোখে পড়ে। শহরের উঠতি বয়সের ছেলেরা যে সময় মুঠোফোনে সময় কাটায়, সে সময় গ্রামের ছেলেদের মাঠে খেলায় ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা যাচ্ছে। এটা ইতিবাচক। ছবিটি মুন্সিঞ্জের নগর কসবা থেকে সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
যাত্রী পারাপার। বুড়িগঙ্গা নদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাফিজুন নাহার
গরম গরম ভাজা হচ্ছে ডালপুরি। মজাদার পুরি খেতে খেতে জমে যায় সান্ধ্য আড্ডা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। কাউন্দিয়া বাজার, সাভার, ঢাকাছবি: মো. রায়হানুল হক