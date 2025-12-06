ছবি

পাঠকের ছবি (৬ ডিসেম্বর ২০২৫)

শীতের সময় পানকৌড়িটি প্রায় প্রতিদিন সকালেই এখানে এসে বসে। অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে যখন তার কাঙ্ক্ষিত মাছটির দেখা পায়, তখন এক ছোঁ মেরে ধরে উড়ে গিয়ে বসে বড় গাছের মগডালে আর মজা করে খায়। কাঞ্চনেশ্বর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: মানস মাহাতো
বাঁশ দিয়ে একজন কারিগর হাটে বসে কুলা তৈরি করছেন। গ্রামে এখন নতুন ধান উঠেছে, তাই কুলার কদর এখন বেশি। ফাসিয়াতলা হাট, কালকিনি, মাদারীপুর, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
শীতের সকাল হাওরের ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম রাস্তা। মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: আবু তারেক
সবুজে মেলে চোখের প্রশান্তি। মালনী ছড়া চা–বাগান, সিলেট। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: আপন কুমার মোদক
সৌদি আরবে আমগাছ!  তায়েফ, সৌদি আরব, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
205. বিদ্যালয়ের আঙিনায় লাল রঙের ফুল আর তাতে এক কালো প্রজাপতি। মন ভরে যায় এই সুন্দর দৃশ্য দেখে, যেন জীবন্ত ছবি। সলংগা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সুমন পাল
কাপ্তাই লেক, রাঙামাটি। ভোর ৫টা ৫০, লেকের পাড় থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: আশিক আকরাম
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল পাঠদান। শিক্ষায় ডিজিটাল কন্টেন্ট হচ্ছে পাঠ্যবইয়ের বিষয়কে শিক্ষাসহায়ক ও পাঠ–সংশ্লিষ্ট ভিডিও, ছবি, অ্যানিমেশন ইত্যাদি ব্যবহারে গতিময়তায় উপস্থাপনের জন্য শিক্ষকদের তৈরি একধরনের অডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণ। এর সফল ব্যবহারে শিখন-শেখানো কার্যক্রম হৃদয়গ্রাহী হয়, বিমূর্ত ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। মাঝিরকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
শূন্যতারও নিজস্ব ভাষা আছে। রিক্ত না হলে বোঝা যায় না। ধরায় আমরা খালি হাতে এসে, চলে যাই অনুরূপ। মানুষের মায়া–মমতা আর ভালোবাসার বন্ধন ছাড়া কিছুই থাকে না মোটাদাগে। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
