পাঠকের ছবি (১৫ অক্টোবর ২০২৫)

হাকালুকি হাওরে কুয়াশামাখা ভোর। ছবিটি ১২ অক্টোবরেরছবি: মো. তোফায়েল আহাম্মদ, অধ্যক্ষ, বড়লেখা সরকারি ডিগ্রি কলেজ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
পঞ্চবেকি গ্রামে পথের পাশে ধান শুকাতে দিয়েছেন কোনো এক গৃহস্থ। স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি; সানজিদা সিদ্দিকা
ধরলার তীরে থেমে থাকা নৌকা যেন সময়ের সাক্ষী—নদীর বুকজুড়ে শান্ত প্রকৃতি, আর বাতাসে ভেসে বেড়ায় গ্রামবাংলার স্নিগ্ধতা। ধরলা নদী, কুড়িগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মামুন বকসী
প্রাণবন্ত আকাশ, মিঠামাইন, কিশোরগঞ্জ, ১২ অক্টোবর ২০২৫ছবি: শাহ ফরহাদ আহমেদ
মন্দিরে পূজা চলছে। পুরোহিতের পূজার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকি তাঁর ঢাক আপন মনে বাজাচ্ছেন। এভাবে প্রতিদিন শত শত মানুষ এসে পরিবারের মঙ্গল কামনায় পূজা দেন ও ভোগ নিবেদন করে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঢাকেশ্বরী মন্দির, ঢাকা, ১৪ অক্টোবর ২০২৫ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
পথের ধারে ফুটে আছে বুনো ফুল। উদ্দমদী গ্রাম, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: হাসান ইমাম
কয়েক দিন পর রোদের দেখা। সবাই শাড়ি-কাপড় শুকাতে ব্যস্ত। ভজনতুলি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, ১২ অক্টোবর ২০২৫।ছবি: সুমন পাল