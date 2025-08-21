পাঠকের ছবি (২১ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
জহির রায়হানের উপন্যাস অবলম্বনে জাতীয় নাট্যশালায় মঞ্চস্থ ‘আর কত দিন’ নাটকের একটি দৃশ্য। কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুদীপ্ত কুমার দাস
শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেকের ঘুম আবশ্যক। ক্লান্ত পথিক প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ছবিটি সম্প্রতি রাঙামাটি সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণের বটতলা মঞ্চ থেকে তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
কর্ণফুলী নদীতে নোঙর ফেলা বিশালাকার জাহাজ, অপেক্ষায় নতুন যাত্রার। সদরঘাট এলাকা, চট্টগ্রাম, ২১ আগস্ট ২০২৫ছবি: সূর্য দাস
একটি অটোমিলের চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া নির্বিঘ্নে পরিবেশে ছড়াচ্ছে। কিন্তু দেখার মতো কেউ নেই। এখানে রয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। তারা দেখেও না দেখার ভান করছে। এভাবেই আমাদের প্রাণ-প্রকৃতি কালো ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে। কাঠপট্টি এলাকা, মুন্সিগঞ্জ, ২০ আগস্ট ২০২৫, বিকেলছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
সাহাবুদ্দিন পার্ক, গুলশান ২, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সানজিদা পারভীন
ছাদবাগানে বেড়ে উঠছে পুঁইয়ের ডগা। বাগবাড়ি, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
নদীর বুকে নৌকা, জীবিকার টানে ছুটে চলা মানুষের দিনযাপন। বাংলাবাজার ঘাট, ইছানগর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম, ২১ আগস্ট ২০২৫ছবি: সূর্য দাস
রাঙামাটি শহরের অদূরে কাপ্তাই হ্রদের বিশাল জলরাশির মাঝে দেখা মেলে ‘ফুরোমন পাহাড়’। চাকমা ভাষায় ফুরোমনের অর্থ ফুরফুরে মন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভ্রমণপ্রেমীদের বিমোহিত করে। রাঙামাটি পিটিআই ভবন থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক