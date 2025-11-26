পাঠকের ছবি (২৬ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
ইছামতী নদীর ওপর এই বাঁশের সাঁকো দিয়েই প্রবেশ করতে হয় আগুনপুর গ্রামে। এখনো সেতু হয়ে ওঠেনি। গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে সাঁকো দিয়ে পার হওয়াটা সহজ হলেও বেড়াতে আসা মেহমানদের জন্য সেটা সহজ বিষয় নয়। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে আস্তে আস্তে পার হতে হয় তাদের। বাড়াদিয়া বাজারের আগুনপুর এলাকা, শিবালয় উপজেলা, মানিকগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ছবি: পর্ণা দত্ত
শিশুরা ফুলের মতোই। পবিত্রতা, সরলতা আর মায়ায় ভরা। মিরপুর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রবিউন নাহার তমা
ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার কলাকোপা গ্রামে ব্রিটিশ শাসনামলে জমিদার সুদর্শন রায় নির্মিত দৃষ্টিনন্দন ‘ব্রজনিকেতন’ বাড়িটি বর্তমানে ‘জর্জবাড়ি’ নামে অধিক পরিচিত। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের সম্মুখভাগ। কুয়াশা মাঠের ওপর মেঘের আবরণ ধারণ করেছে। ২০ নভেম্বর ২০২৫ছবি: স্বাতীলেখা লিপি
একটি গ্রাম্য পরিবেশ। কাশিপুর, সোনারগাঁ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ, ৭ নভেম্বর ২০২৫ছবি: অপু আহমেদ
পানিতে যখন বিকেল নামে, বুকের গহিনে কে যেন আঘাত হানে, পানিতে তাকাই নিজেকে দেখব বলে। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
যাত্রী পারাপারের জন্য তীড়ে ভিড়ে আছে ছোট ছোট নৌকা। বুড়িগঙ্গা নদী, সদরঘাট, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাফিজুন নাহার