পাঠকের ছবি (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
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এক মিনিটের পথ এখন চার কিলোমিটার। মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার নৌহাটা গ্রামের এই সাঁকো কাদিরপাড়া গ্রামের সঙ্গে যুক্ত। জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে এলাকার যুবসমাজের উদ্যোগে এক–দুই বছর পরপর এখানে একটি সাঁকো তৈরি হয়। হানু নদের ওপর নির্মিত বাঁশের সাঁকোটি ভেঙে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে এক মিনিটের পথ এখন চার কিলোমিটার অতিক্রম করতে হচ্ছে এলাকাবাসীর। সাঁকোটি ভালো থাকার সময় কৃষকেরা মাঠ থেকে ফসল মাথায় করে আনা–নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো এটি; কিন্তু এখন ভেঙে যাওয়ায় বিপদে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখানে একটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এলাকাবাসীছবি: মাহফুজার রহমান
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পাহাড়ি নদ সাঙ্গুর পাড়ে বান্দরবানের থানচি বাজার! ছবিটি থানচি ব্রিজ থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
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সাঙ্গু নদ দিয়ে রেমাক্রি ফলস যাওয়ার পথে। শরৎ যেন সৌন্দর্যকে ঢেলে দিয়েছে পথে পথে। বাঘের মুখের কাছেই এ অনিন্দ্য সৌন্দর্য। জল, পাথর আর সবুজের মিতালি। থানছি, বান্দরবান, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ছবি: আবু আফজাল সালেহ