পাঠকের ছবি (২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেলওয়ে ইঞ্জিন বগি থেকে যাত্রী বগির ছাদে উঠছেন যাত্রীরা। বর্তমানে ট্রেনে যাতায়াত করা যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে অনুপাতে বাড়ছে না ট্রেন ও বগির সংখ্যা। তাই অনেক সময় দেখা যায়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ করেন। চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা দুপুরের ঢাকাগামী চট্টলা ট্রেন। নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশন, নরসিংদী, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫। ছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
অশীতিপর বিক্রেতা খালের ভেতর নৌকা করে শাপলা নিয়ে এসেছেন, খরিদ্দাররা দরদাম করে কিনে নিচ্ছেন। পিরোজপুরের পঞ্চবেকী গ্রামের দৃশ্য এটি। এখানে সাপ্তাহিক হাট ছাড়াও এভাবে খালের ভেতর নৌকায় বিকিকিনি চলে। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সানজিদা সিদ্দিকা
যমুনার চরে কৈশোর। ভুঞাপুর, টাঙ্গাইল, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
শরীয়তপুরের পালেরচর বাজার, যেখানে প্রতিদিন দুই বেলা পাওয়া যায় নদীর মাছ। এই মাছের স্বাদ নিতে প্রতিদিন ঢাকাসহ আশপাশের জেলা থেকে ছুটে আসে অসংখ্য মানুষ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাকিব হাসান
বয়সটা সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়, কিন্তু দায়িত্ব? দায়িত্ব সর্বদা সমান। ছবিটি সম্প্রতি বগুড়ার শান্তাহার রেলওয়ে স্টেশন থেকে তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল