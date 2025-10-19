ছবি

পাঠকের ছবি (১৮ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

পাবনার বেড়া উপজেলার খালে–বিলে তাকালেই চোখে পড়ত লাল শাপলা। সৌন্দর্যে লাল শাপলা যেন অতুলনীয়। এখন সাদা শাপলা চোখে পড়লেও চোখে পড়ে না লাল শাপলা। উপজেলার বাসস্ট্যান্ড–সংলগ্ন বেড়া ফায়ার সার্ভিসের সামনের জলাশয়ে ফুটে আছে লাল শাপলা। বেড়া, পাবনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: অলোক আচার্য
হয়তো এমনই কোনো ক্ষীয়মান নদী দেখে কবিগুরু লিখেছিলেন, ‘স্বর্ণ শ্যাম ডান মেলি ক্ষীণ নদী রেখা নাহি লেখে গান আজ নাহি লেখে লেখা....
ছবি: রিয়াদুল আহসান
একদিন পরই দীপাবলি। উৎসব সামনে রেখে বিক্রেতারা ব্যস্ত দীপগুলোকে নানা রঙে রাঙাতে। ১০০টি দীপের দাম হাঁকাচ্ছেন ৪০০ টাকা। ছবিটি গতকাল শনিবার সিলেটের বন্দরবাজার এলাকা থেকে তোলা
ছবি: শুভ গোয়ালা
কৃষকের লাউখেত। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
বাজারের বৃক্ষ কেনাবেচার মুহূর্ত। সলঙ্গার হাট, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সুমন পাল
ছায়াযুক্ত স্থানে বস্তায় আদা চাষ। মাশরুম সেন্টার, সাভার, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
বটগাছের ছায়াতলে জীবন। যেখানে ছায়া, গল্প আর পথের খাবার মিলেমিশে এক হয়ে যায়। আগারগাঁও, ঢাকা, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
ঢাকার সূর্যাস্ত। সূর্য যখন পশ্চিম পাশে হেলেছে, তখন সন্ধ্যা নেমেছে। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম ও জাতীয় ফুটবল স্টেডিয়াম এলাকা, ঢাকা, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
