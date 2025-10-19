পাঠকের ছবি (১৮ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
পাবনার বেড়া উপজেলার খালে–বিলে তাকালেই চোখে পড়ত লাল শাপলা। সৌন্দর্যে লাল শাপলা যেন অতুলনীয়। এখন সাদা শাপলা চোখে পড়লেও চোখে পড়ে না লাল শাপলা। উপজেলার বাসস্ট্যান্ড–সংলগ্ন বেড়া ফায়ার সার্ভিসের সামনের জলাশয়ে ফুটে আছে লাল শাপলা। বেড়া, পাবনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অলোক আচার্য
হয়তো এমনই কোনো ক্ষীয়মান নদী দেখে কবিগুরু লিখেছিলেন, ‘স্বর্ণ শ্যাম ডান মেলি ক্ষীণ নদী রেখা নাহি লেখে গান আজ নাহি লেখে লেখা....ছবি: রিয়াদুল আহসান
একদিন পরই দীপাবলি। উৎসব সামনে রেখে বিক্রেতারা ব্যস্ত দীপগুলোকে নানা রঙে রাঙাতে। ১০০টি দীপের দাম হাঁকাচ্ছেন ৪০০ টাকা। ছবিটি গতকাল শনিবার সিলেটের বন্দরবাজার এলাকা থেকে তোলাছবি: শুভ গোয়ালা
কৃষকের লাউখেত। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ১৮ অক্টোবর ২০২৫ছবি: ওসমান গনি