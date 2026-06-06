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পাঠকের ছবি (৬ জুন ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

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যমুনা সেতুর উত্তর পাশে বিশাল জ্যাম। দুই ঘণ্টায় ছয় কিলোমিটার গেছে গাড়ি। ছবিটি শুক্রবার ৫ জুন ভোর ৫টা ১৯ মিনিটে তোলা
ছবি: মো. মোরসালিন
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শনিবার হাটবার। আদিবাসীরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার জন্য নিয়ে এসেছেন। ঘাগড়া বাজার, রাঙামাটি, ৬ জুন ২০২৬
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
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সবুজের বিস্তৃত চাদরে মোড়ানো এই প্রকৃতি যেন চোখজুড়ানো এক স্বর্গরাজ্য। ভালুক খাইয়া, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান, ৬ জুন ২০২৬
ছবি: আনিকা বিনতে আজিজ
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দিনের শেষ রংগুলো মিশে গেছে আকাশে, প্রকৃতি দাঁড়িয়ে আছে তার নিজস্ব সৌন্দর্যে। নারুয়া, রাজবাড়ী, ৬ জুন ২০২৬
ছবি:  ফাতেমা খাতুন
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বৃষ্টিস্নাত গাছেরা যেন ফিরে পেয়েছে প্রাণ। অক্সফোর্ড মিশন রোড, বরিশাল। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: তাসমিয়া জাহান নীলা
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নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনার উদ্দেশ্য সাপ্তাহিক হাটবারে ক্রেতাদের ভিড়। গোবর্ধন বাজার, নাজিরপুর, বরিশাল
ছবি: নিয়াজ শাওন
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বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের এক চিরচেনা রূপ বাঁশের মাচায় লতানো গাছের এই হলুদ ফুল। লাউ, মিষ্টিকুমড়া বা চালকুমড়া গোত্রের এই উদ্ভিদের ফুল ও পাতা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং গ্রামীণ কৃষির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সবুজের মাঝে এই হলুদে মাখামাখি রূপ গ্রামীণ জনপদের এক চেনা দৃশ্য। সাপাহার, নওগাঁ। ৫ জুন ২০২৬
ছবি: সোহেল চৌধুরী রানা
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প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া বটগাছটি খেজুর গাছটিকে অবলম্বন করে সহাবস্থান করছে। প্রকৃতি আসলেই সুন্দর, নেই কোনো মারামারি আর হানাহানি। অথচ মানুষ হিসেবে আমাদের চাওয়ার কোনো শেষ নেই। সম্প্রতি তোলা ছবি। মঠগ্রাম, সিংড়া, নাটোর
ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
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বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য, সিকিতে শখের হাড়ি। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: গুলশান আরা
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