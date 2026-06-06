পাঠকের ছবি (৬ জুন ২০২৬)

বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের এক চিরচেনা রূপ বাঁশের মাচায় লতানো গাছের এই হলুদ ফুল। লাউ, মিষ্টিকুমড়া বা চালকুমড়া গোত্রের এই উদ্ভিদের ফুল ও পাতা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং গ্রামীণ কৃষির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সবুজের মাঝে এই হলুদে মাখামাখি রূপ গ্রামীণ জনপদের এক চেনা দৃশ্য। সাপাহার, নওগাঁ। ৫ জুন ২০২৬ছবি: সোহেল চৌধুরী রানা
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প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া বটগাছটি খেজুর গাছটিকে অবলম্বন করে সহাবস্থান করছে। প্রকৃতি আসলেই সুন্দর, নেই কোনো মারামারি আর হানাহানি। অথচ মানুষ হিসেবে আমাদের চাওয়ার কোনো শেষ নেই। সম্প্রতি তোলা ছবি। মঠগ্রাম, সিংড়া, নাটোরছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
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বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য, সিকিতে শখের হাড়ি। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: গুলশান আরা