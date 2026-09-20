পাঠকের ছবি (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

‘পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা/ নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।’ কলারদোনিয়া বাজার, নাজিরপুর, পিরোজপুরছবি: নিয়াজ শাওন
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গোধূলির আলো না স্নিগ্ধ না মিষ্টি, কিন্তু এই আলো আলেয়ার মতো, মনকে বিভ্রান্ত করে দেয়। গোধূলির আলো, আলোর কোলাহলের মধ্যেও অন্ধকারের সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই অন্ধকার আপাতদৃষ্টির অন্ধকার নয়, এটা আলোর আড়ালের অন্ধকার। যে আলো আলোকিত করে অন্ধকারের সূচনা থেকে। রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: জান্নাতুল মাওয়া তিশা
কাজের মধ্যে একটু জিরিয়ে একসঙ্গে খাবার খাচ্ছেন একদল ধান পরিবহন শ্রমিক। সলঙ্গা বাজার, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জছবি: সুমন পাল
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শহর আর প্রকৃতি। বনানী, ঢাকাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
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ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব শুধু পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নয়; বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রত্যেকের। নিজের জায়গাটুকু পরিষ্কার রাখার অভ্যাস থেকেই গড়ে উঠতে পারে একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ক্যাম্পাস। এমন বার্তা সামনে রেখে বিশ্ব পরিচ্ছন্নতা দিবস–২০২৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) অনুষ্ঠিত হয়েছে সচেতনতামূলক আলোচনা, র্যালি ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান। শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে আমতলায় পরিবেশবাদী সংগঠন ‘গ্রিন বিএইউ–ক্লিন বিএইউ’–এর উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়ছবি: আসিফ ইকবাল
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শহর মানে জীবনের আকাশকুসুম ভিন্নতা। ২ নম্বর গেট, চট্টগ্রামছবি: সঞ্জয় দেবনাথ