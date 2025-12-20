পাঠকের ছবি (২০ ডিসেম্বর ২০২৫)

পরিচিত শহর বা লোকালয়ে থেকে কখনো চূড়ান্ত মুক্তি মেলে না। বিভিন্ন রকম জড়তা অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে। যেখানে আমাদের কেউ চেনে না, আমরাও তাদের চিনি না—এ রকম লোকালয়ে জীবন শুরু করতে হয়। পরিচিত লোকালয়ে আমরা পুতুলজীবন যাপন করি। আমাদের জীবন বিক্রি করে দিতে হয় একদল স্বার্থবাজ মানুষদের কাছে, যাঁরা আমাদের উপকারের বেলায় নেই এক আনাও, সমালোচনায় ষোলো আনা অগ্রণী। এমন মানুষদের জন্য আমরা আমাদের হিরের মতো জীবন অপচয় করি। একটু ঝুঁকি নিলেই শূন্য থেকেই শুরু করা যায় আবার। অথচ কেউই শূন্য নই আমরা। ঘড়ির কাঁটার মতো জীবনটা পার করে দিই। চট্টগ্রাম থেকেছবি: সঞ্জয় দেবনাথ