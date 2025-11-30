পাঠকের ছবি (৩০ নভেম্বর ২০২৫)

শীতের সকাল। শীত আমাদের দেশে মায়ার সাম্রাজ্য নিয়ে আসত। পিঠাপুলির সুঘ্রাণ নিয়ে আসত। সাদাসিধে রান্নাঘরে পৃথিবীর জম্পেশ আড্ডা নিয়ে আসত। তারপর বিশ্বায়নের রাক্ষসে পেল আমাদের। পরিবার ভেঙে ছোট হতে থাকল। একা থাকার প্রবণতা বাড়তে লাগল। আমরা জীবনের জৌলুশ হারাতে থাকলাম। পাতাশূন্য বৃক্ষে একাকী পাখির মতো হয়ে গেলাম আমরা, যে পাখি রাজ্যের ধনদৌলত পেয়েও সম্পদের মোহে ডুবে গেল, জীবন আর উপভোগ করতে পারল না! কারণ, জীবন একা একা উপভোগ করা যায় না। সুখ ভাগেই বাড়ে, ছড়ালেই বিস্তৃত হয়। আমাদের হাসির চাবিকাঠি অন্যের হাসিতে। চাবি ছাড়া তালা নিয়ে ঘুরছি আমরা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ