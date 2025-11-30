ছবি

পাঠকের ছবি (৩০ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

১ / ৮
রেলভ্রমণ। কমলাপুর আউটার সিগনাল, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: মো. আবদুল্লাহ চৌধুরী
২ / ৮
শীতের সকাল। শীত আমাদের দেশে মায়ার সাম্রাজ্য নিয়ে আসত। পিঠাপুলির সুঘ্রাণ নিয়ে আসত। সাদাসিধে রান্নাঘরে পৃথিবীর জম্পেশ আড্ডা নিয়ে আসত। তারপর বিশ্বায়নের রাক্ষসে পেল আমাদের। পরিবার ভেঙে ছোট হতে থাকল। একা থাকার প্রবণতা বাড়তে লাগল। আমরা জীবনের জৌলুশ হারাতে থাকলাম। পাতাশূন্য বৃক্ষে একাকী পাখির মতো হয়ে গেলাম আমরা, যে পাখি রাজ্যের ধনদৌলত পেয়েও সম্পদের মোহে ডুবে গেল, জীবন আর উপভোগ করতে পারল না! কারণ, জীবন একা একা উপভোগ করা যায় না। সুখ ভাগেই বাড়ে, ছড়ালেই বিস্তৃত হয়। আমাদের হাসির চাবিকাঠি অন্যের হাসিতে। চাবি ছাড়া তালা নিয়ে ঘুরছি আমরা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
৩ / ৮
নদীর তীরে হাঁস পালন ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। নদী ও চরে খাবার খরচ নেই বললেই চলে। তেঁতুলিয়া নদীর তীর, পাঁচরা ইউনিয়ন, বোরহানউদ্দিন উপজেলা, ভোলা, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: মোবাশ্বির হাসান শিপন
৪ / ৮
পদ্মার শাখা নদ হলো আড়িয়াল খাঁ। একসময় খুবই স্রোতস্বিনী ছিল আড়িয়াল খাঁ। এখন আর তার সেই জৌলুশ নেই। পানি কমতে কমতে নদটি সরু হয়ে যাচ্ছে। তবে বর্ষা মৌসুমে এই নদে ব্যাপক ভাঙনের তাণ্ডব চলে। ছবিটি মোল্লারহাট, মাদারীপুর, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
৫ / ৮
পড়ন্ত বিকেলের সূর্য। আই বাঁধ, রাজশাহী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
৬ / ৮
সূর্য ডুবে যায়, কিন্তু আবারও ফিরে আসে—ঠিক জীবনের মতো! কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
৭ / ৮
শূকরের পাল নিয়ে মাঠে একজন পালক। গ্রামের এই চিত্র গ্রামীণ জীবনের জীবিকা ও ঐতিহ্যের অংশ। কঠোর পরিশ্রমের প্রতিচ্ছবি। পূর্ণিমাগাঁতী, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সুমন পাল
৮ / ৮
শহর শোভাবর্ধনের কাজে জন্য ব্যানার, ফেস্টুন সরিয়ে ফেলছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। বারেক মোল্লার মোড়, মিরপুর ১, ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
ছবি থেকে আরও দেখুন