পাঠকের ছবি (২৮ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
সকালের কুয়াশাচ্ছন্ন আলোয় গ্রামীণ পথে স্থানীয় এক ব্যক্তি খেজুরের তাজা রস সংগ্রহের হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। শীতের সকালে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী এ দৃশ্য ছবিতে ধরা পড়েছে। গোভিপুর গ্রাম, মেহেরপুর, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: আশিকুল ইসলাম অনিক
গ্রামবাংলার মাঠে শৈশবের ফুটবল ও হারিয়ে না যাওয়া আনন্দ। ক্লাসের ঘণ্টা থেমে গেলে শুরু হয় জীবনের আসল পাঠ। গ্রামবাংলার খোলা মাঠে ফুটবল খেলায় মেতে ওঠা কিশোরদের এই মুহূর্তে নেই কোনো মোবাইল বা পর্দা—আছে দৌড়, হাসি আর একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠার স্মৃতি। পরিবর্তনশীল সময়েও এমন খেলাই ধরে রাখে শৈশবের মানবিক বন্ধনছবি: সিয়াম আল সাফি
প্রতিদিন অফিস যেতে দেখা হয়। তীব্র শীত পড়েছে। পথিমধ্যে দেখি পাঁচটি কুকুর থরথর করে কাঁপছে। গায়ে নেই কোনো কাপড়, তার ওপর যানবাহনের উচ্চ শব্দ। মানুষের মতো এদেরও চাই শীতবস্ত্র। মোল্লার মোড়, মিরপুর-২, ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
ধানের চারা বিক্রির জন্য বসা। ধামুরা স্কুলের পাশে, ধামুরা বন্দর বাজার, উজিরপুর, বরিশাল, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে চলছে ইট পোড়ানোর কাজ; শিল্পকারখানা ও পরিবেশের সহাবস্থানের বাস্তব চিত্র। ইটভাটা এলাকা, মাদারীপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: শেখ ওমর ফারুক
এখন তীব্র শীত। এই শীতে পোষা প্রাণীদের বাড়তি যত্ন নিতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের পশুপাখির জন্যও সামর্থ্য অনুযায়ী খাবার দেওয়া উচিত। পশু বা পাখি খাবার পেলে তাদের শরীর অনেক সময় পর্যন্ত গরম থাকে। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাফিজুন নাহার
মধু সংগ্রহে ব্যস্ত সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার চলনবিল অঞ্চলের মৌচাষিরা। ছবিটি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার রাহুলিয়া গ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: প্রান্ত কুমার তালুকদার
বাংলাদেশে অত্যান্ত প্রাচীন ও পরিচিত পাখি হরিয়াল। অঞ্চলভেদে এ পাখিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। অসচেতনতা ও অপরিকল্পিত গাছ কর্তনের কারণে হরিয়াল পাখি অনেকটা বিলুপ্তির পথে। ছবিটি বগুড়ার ধুনট উপজেলা থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: কারিমুল হাসান লিখন