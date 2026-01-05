পাঠকের ছবি (৫ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
জীবন চলমান। থামলেই জরাজীর্ণ জড়িয়ে ফেলে জীবনের পথঘাট। চলতে হয়। যত দিন আয়ু, তত দিন জীবন–চাকা ঘোরে। থামলেই নিয়তির কাছে হেরে যেতে হয়। ছবিটি সম্প্রতি নেত্রকোনার দুর্গাপুরের বিজয়পুর চিনামাটির পাহাড় থেকে তোলাছবি: মফিজুল হক
বিদ্যুতের লাইনে আটকে যাওয়া ঘুড়ি দেখে আমার শৈশবের স্মৃতি ঝলমল করে উঠল। মোবাইল কম্পিউটারের সহজলভ্যতা ছাড়া শৈশব! কী হিরণ্ময় সময় আমরা পার করে এসেছি। মায়া মমতার জয়জয়কার ছিল সেসময়। আমরা দিন দিন কেবল অসহিষ্ণু হচ্ছি। হওয়ার কথা ছিল উল্টো। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
খাল এখন পানিশূন্য হতে বসেছে। তাই তো মাঝিদের নৌযান চালাতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। খালে খালি নৌযান চলাচল করতে পারলেও পণ্যবোঝাই নৌকা পানি কম থাকায় আটকে যাচ্ছে। বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন মাঝিরা। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম খাল থেকে ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
গৌরনদীর দই। বিক্রির জন্য দোকানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গৌরনদী, বরিশাল। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
কুয়াশাঢাকা আমাদের রাজধানী শহর। মহাখালী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
পুরোনো কাপড়ের এই হাটে আভিজাত্যের লড়াই নেই; সামর্থ্য আর প্রয়োজনে এখানে ধনী-গরিব সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে সেরা পোশাকটি খুঁজে নেয়। সলঙ্গা বাজার, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
বেশ কিছুদিন পর সূর্যের দেখা মিলেছে। তাই খাবারের সন্ধানে টিনের চালে উড়ে এসেছে শালিকগুলো। ধানগড়া বাজার, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী।