পাঠকের ছবি (১২ মে, ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাঙালি বীরদের মুখের স্লোগান ছিল স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। যে স্লোগানের বদৌলতে যোদ্ধারা মাঠে পেতেন অসীম সাহস ও দৃঢ় মনোবল। দেশ স্বাধীন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁদের বারবার স্লোগান দিতে বাধ্য করত। হাজার বছর ধরে বাঙালি হৃদয়ে এ স্লোগানগুলো অমূল্য বাণী হিসেবে খচিত থাকবে; যেমনিভাবে খচিত হয়ে আছে এই দেয়ালে। কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: নুসরাত জাহান নিহা
নদীর পাড়ে খড়ের গাদা। আমতলী, বরগুনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: নিয়াজ শাওন
থোকায় থোকায় খেজুর ঝুলে আছে। জয়সাগর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১২ মে ২০২৬
ছবি: মানস মাহাতো
সবুজে ঘেরা শান্ত সকালের নীরবতায় রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র রমনা পার্কে কারাত অনুশীলনে ব্যস্ত তরুণেরা। আত্মরক্ষা, শৃঙ্খলা ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির এই ক্রীড়াচর্চায় তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বাড়ছে। সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা, ৮ মে ২০২৬
ছবি: বিপ্লব সাহা মুন্না
গোধূলির আলোয় কৃষ্ণচূড়ার লালে অনন্য সুন্দর দিয়াবাড়ি। উত্তরা, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রুকাইয়া
‘জলের বুকে সূর্যের শেষ চুম্বনের আভা’—শান্ত জলের ওপর ছোট ছোট নৌকা দেখা যাচ্ছে, যা নির্মল পরিবেশে আরও শোভা যোগ করছে। বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. ইমরান খান
শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই সব বয়সীরা তাঁদের দল নিয়ে ক্রিকেট খেলতে দাড়িয়ে পড়েন। ছবিটি রাজধানীর মান্ডা গ্রীন মডেল টাউন থেকে তোলা
ছবি: মো. শফিকুল ইসলাম জয়
ব্রিজে গোধূলির মায়াবী মুহূর্ত। আটাপাড়া ব্রিজ, জয়পুরহাট। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সাঈফ আকন্দ
গাছেরা ছায়া দেয়, পাখিরা প্রাণ দেয়—এভাবেই প্রকৃতি নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে। কলা ভবন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মৌসুমী মজুমদার
প্রকৃতির ছদ্মবেশী শিল্পী (অরিয়েন্টাল গার্ডেন লিজার্ড)। বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ছবি: ইমরান খান
রেলগাড়ি ইঞ্জিন পুরোনো হলেও চলছে আজীবন। কমলাপুর রেলস্টেশন, কমলাপুর, ঢাকা
ছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
