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পাঠকের ছবি (৬ অক্টোবর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

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উচ্ছেদের দুই দিন পর আবার বেদখল রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাসস্ট্যান্ড টু বছিলা সড়ক। ছবিটি ৬ অক্টোবর তোলা
ছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন
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ইতিহাস অতীত হলেও এর কাজ শুধুই এগিয়ে যাওয়া আর নিজেকে সমৃদ্ধ করা। ইতিহাস থাকে লেখায়, রাস্তায় আর দেয়ালের পর দেয়ালে। ডাকসু ক্যাফেটেরিয়া–সংলগ্ন,  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ছবি: রেজাউল হক শামীম
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পড়ন্ত বিকেলে রক্তিম আভা ছড়াচ্ছে একগুচ্ছ রক্তজবা। কুমুদিনী হাসপাতাল, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. মোরসালিন
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মেঘ-পাহাড়ের দেশে একটুকরা স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ, যেখানে প্রতিদিন ডানা মেলে দুর্গম জনপদের শিশুর ভবিষ্যৎ। ওয়াকচাকুপাড়া, থানচি, বান্দরবান। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
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বয়ে চলছে ব্রক্ষপুত্র নদ। মাছ ধরার জন্য জেলে ভেসাল জাল প্রস্তুত করছেন। ময়মনসিংহ শহর। ৪ অক্টোবর ২০২৬
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
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চলন্ত বাস থেকে প্রকৃতির ছোঁয়া। ম্যানচেস্টার রোড, বার্নলি, ল্যাঙ্কাশায়ার, ইংল্যান্ড, ৩ অক্টোবর ২০২৬
ছবি: শাহ মনসুর আলী নোমান
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এটি আদা পরিবারের একটি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ। ছবিতে যে লাল শঙ্কু আকৃতির অংশটি দেখা যাচ্ছে, সেটি আসলে ফুলের বোঁটা/ব্র্যাক্টের ভেতর থেকে ছোট হলুদ-কমলা ফুল বের হয়। ধানমন্ডি, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: প্রবীর পাল
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গ্রামবাংলার চিরাচরিত রূপ, রোদে ধান শুকানো। আমতলী, বরগুনা
ছবি: নিয়াজ শাওন
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সবুজ পাহাড় আর মেঘলা আকাশের মনোরম ব্যাকগ্রাউন্ড এই রাইডের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বলিপাড়া, থানচি, বান্দরবান। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
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মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ‘পুতুলের বিয়ে’ নাটকে অভিনয় করছেন। নাটকের উদ্দেশ্য হলো খেলাধুলা ও আনন্দের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিকতা, সহযোগিতা, শিষ্টাচার, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা তৈরি করা এবং পারিবারিক ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া। ঢাকা পিটিআই, মিরপুর ১৩, ঢাকা, ৫ অক্টোবর ২০২৬
ছবি: নিশীত কুমার বিশ্বাস
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