পাঠকের ছবি (৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

অবসরে বসার জন্য বাঁশের তৈরি বেঞ্চ। দক্ষিণ পুরানপাড়া, নরসিংদী। ছবিটি সম্পতি তোলাছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
বিলের জলে হাঁসগুলো খাবার খুঁজে খেতে থাকে। খাবার খাওয়া শেষে তাদের একটু জিরিয়ে নিতে হয়। তাই তো হাঁসগুলে এখন একসঙ্গে বিলের পাড়ে এসে কিছুটা অবসর সময় পার করছে। মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার একটি সড়কের পাশ থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
‘সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’ সৃষ্টিজগৎ থেকে আমরা তেমনই শিক্ষা পাই। বয়স্ক গাছের বাকলের ফাঁকে পরজীবী উদ্ভিদছবি: আল আমিন জুয়েল
গৃহস্থবাড়ির এক কোনায় বেড়ে উঠছে কচু। তাতে ফুল ধরেছে। উদ্দমদী গ্রাম, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
অর্থকরী ফসল পাটের আঁশ ছাড়াতে ব্যস্ত সময় পর করছেন প্রান্তিক চাষিরা। ছবিটি বগুড়ার ধুনট উপজেলার সরুগ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: কারিমুল হাসান
ঘাটের নৌকা থেকে পাট তোলা হচ্ছে ট্রাকে। থানার ঘাট, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
খাবারের খোঁজে গৃহস্থবাড়ির সামনে চলে এসেছে ঘুঘু। উদ্দমদী গ্রাম, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
রক্তকমল বা কুমুদ। বৈজ্ঞানিক নাম ‘Nymphaea Rubra’। পুকুর কিংবা খাল-বিলে সচরাচরই দেখা মেলে এর। সৌন্দর্যবর্ধক ফুলটি স্থানীয়ভাবে লাল শাপলা, জলশাপলা ছাড়াও ‘পূর্ণিমা ফুল’ নামে পরিচিত। আমিন বাজার, ঢাকাছবি: রবিউন নাহার তমা