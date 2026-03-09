পাঠকের ছবি (৯ মার্চ ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
কৃষকের হাতে উঠছে টাটকা বেগুন। সকালে জমি থেকে বেগুন তুলছেন এক চাষী। মহেশপুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রাজু আহমেদ রকি
সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটার রূপসী বাংলা ম্যানগ্রোভ থেকে ইছামতী নদী জোয়ারে ভরা যৌবন। নদীর মাঝপথ থেকেই ভারত। ওপারের ঐতিহাসিক হাসনাবাদ শহর। ছবিটি ৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে তোলাছবি: আবু আফজাল সালেহ
গাছের ছায়ায় বসে স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে আছে দুই শিশু। শৈশবের চিরায়ত খেলার মাঠ ছেড়ে ডিজিটাল জগতেই এখন তাদের আনন্দ। সলঙ্গা বাজার, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
গাজীপুরের রাজেন্দ্র ইকো রিসোর্ট শালবনের ভেতর থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ফাতেমা–তুজ–জোহরা
আলো–আঁধারের জালে আটকে পড়ুক এই যান্ত্রিক জীবন। গুলশান ২, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সোহাগ শাহরিয়ার
ফুলের রাজ্যে ঘেরা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। পাহাড়পুর, বদলগাছী, নওগাঁ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: দীপংকর কুমার চৌধুরী
সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে ইফতারের আয়োজন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এইচডিটি ও বাবুই সামাজিক সংস্থা। ইফতার অনুষ্ঠানে সুবিধাবঞ্চিত এক শ শিশু, সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিশুদের মধ্যে ইসলামিক বই বিতরণ করা হয়। গত মঙ্গলবার বিকেলে এপেক্স ক্লাব মিলনায়তন এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ছবি: সাদি হিমেল
ফাগুনে সেজেছে শিমুলগাছ। ভোলার পৌর এলাকা থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মোবাশ্বির হাসান শিপন