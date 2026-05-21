পাঠকের ছবি (২১ মে ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
গ্রীষ্মের গরমে নারীদের ধানমাড়াইয়ের কাজ চলছে। মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর সোনারং গ্রাম থেকে তোলাছবি: রাজীব পাল রনী
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন স্থাপনা হচ্ছে আটআনি জমিদারবাড়ি। জমিদার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর মায়ের ঘর ছিল এটি। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
ঈদিল আজহা উপলক্ষে প্রতিটি বাড়িতে চলছে প্রস্তুতি। এখন বাসাবাড়িতে ছুরি, বঁটি, শিলপাটা ধার করা হচ্ছে। এই সময় ধার করানো লোকগুলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসব কাজ করে থাকেন খুবই স্বল্পমূল্যে। লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, ২১ মে ২০২৬ছবি: হাফিজুন নাহার
পাখির চোখে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলা এলাকা থেকে তোলাছবি: মো. ইমরান খান
হারানো শৈশবছবি: সংগীত কুমার
বেলাশেষে। কুয়াকাটা, পটুয়াখালীছবি: নিয়াজ শাওন
রেলস্টেশনের কর্মব্যস্ততা হলো এক অবিরাম ও প্রাণবন্ত দৃশ্য, যেখানে প্রতিদিন হাজারো মানুষের মিলনমেলা ঘটে। ছবিটি ময়মনসিংহ রেল জংশন থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
এ যেন এক নিখুঁত সন্ধ্যা। কুষ্টিয়া, দৌলতপুরছবি: মো. বদিউজ্জামান