পাঠকের ছবি (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ১০
একটি শাড়ির সৌন্দর্যের পেছনে থাকে বহু মানুষের শ্রম, দক্ষতা ও ভালোবাসা। মণিপুরি তাঁতশিল্পের হাতে তৈরি প্রতিটি নকশা শুধু একটি পোশাক নয়—এটি আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কারিগরদের সৃজনশীলতার প্রতিচ্ছবি। সুতার কাজ শেষ হওয়ার পর ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে ও আয়রনের মাধ্যমে যত্নসহকারে প্রস্তুত করা হয় বাজারজাত করার জন্য। ভানুবিল, আদমপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজারছবি: মৌসুমী মজুমদার
২ / ১০
সবুজের বুক চিরে মেঠো পথ, নীল আকাশের নিচে বাংলার চিরচেনা গ্রাম। প্রকৃতির এই নির্মল সৌন্দর্য যেন মুহূর্তেই মনকে ছুঁয়ে যায়। ছলিমপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. নাঈম মিয়া
৩ / ১০
ডুবন্ত সূর্যের রঙে আজ আকাশটা যেন নীরব কবিতা, শেষ আলোটুকুতেও লুকিয়ে থাকে একমুঠো মায়া। পূর্ব দাশরা, মানিকগঞ্জ। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ছবি: জাবের আবদুল্লাহ
৪ / ১০
এই তো জীবন। রাজধানীর গাবতলী বাসস্ট্যান্ডের পাশে এভাবে বাবা ও সন্তান নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তোলাছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন
৫ / ১০
সাঙ্গু নদের তীরে ও পাহাড়ের কোলে—এখানেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ। প্রকৃতির মধ্যে শৈশবের এক সুন্দর পাঠশালা। থানচি, বান্দরবান। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
৬ / ১০
গ্রামের মেঠো পথে ঘুরলে এখনো চোখে পড়ে খালপাড়ের বিশাল সাঁকো। সাঁকোটি মাদারীপুর জেলার কালকিনী উপজেলার আলীপুর গ্রাম থেকে গত সোমবার তোলা হয়েছেছবি মো. ফাহিম সরদার
৭ / ১০
জীবনের তাগিদে বার্ধক্যেও বাঁশের কাজ করছেন এক বৃদ্ধ। মধ্যপাড়া ভরমোহনী, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জছবি: সুমন পাল
৮ / ১০
বাংলার সবুজ মাঠ ও নির্মল প্রকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সৌন্দর্য সব সময় জাঁকজমকের মধ্যে নয়; কখনো কখনো সহজ, স্বাভাবিক প্রকৃতির কাছেই লুকিয়ে থাকে মানসিক শান্তি ও প্রশান্তি। ভানুবিল, আদমপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজারছবি: মৌসুমী মজুমদার
৯ / ১০
রসালো ফল জাম্বুরা খোসা ছাড়িয়ে প্রতি পিস বিক্রি করেন ৫০ টাকা। বিক্রেতা জানালেন, ভ্যানে ফেরি করে এ ফল তিনি বিক্রি করেন। ছবিটি গত সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬) সকালে রাজধানীর মান্ডা এলাকার ছাতা মসজিদের সামনে থেকে তোলাছবি: মো. শফিকুল ইসলাম জয়