পাঠকের ছবি (১ মার্চ ২০২৬)

বৃক্ষ। পাতা হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন পাতার আগমনে সাজ সাজ রব। কত ফুলের মেলা, পাতার মেলা চারদিকে! তবু আমি কান্না করি ঝরে যাওয়া পাতা নিয়ে। ছবিটি চট্টগ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
পাতা ঝরা এই গাছের ডালগুলোই বলে দেয়, প্রকৃতিতে ঋতুরাজ বসন্ত চলে এসেছে। শীত শেষে বসন্ত এলেও কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল এখনো চোখে পড়ে। পুরান পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাতাও গজাচ্ছে গাছের ডালে ডালে। থানার ঘাট, সদর, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সামনের পথচারীদের হাঁটার ফুটপাত অবৈধভাবে দখল করে আছে ভ্রাম্যমাণ ভাতের হোটেল, স্টেশনারি দোকান। রোগী ও রোগীর স্বজনদের ফুটপাত দিয়ে হাঁটার কোনো জায়গা নেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছি। ১ মার্চ, ২০২৬
ছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন।
ঢ্যাঁড়স ফুল। ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
গ্রামবাংলার পথেপ্রান্তরে, ঝোপঝাড়ে,পরিত্যক্ত জমিতে, বেড়ার পাশে বসন্ত এলেই বনজুঁই নীরবে জানান দেয় ঋতুর আগমন। দেখা যায়, শিশুরা কৌতূহলভরে ছুয়ে দেখছে ফুলগুলোকে, তরুণীরা ছিঁড়ে খোঁপায় গাঁথছেন আর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা স্মৃতির পাতায় খুঁজে পান তাঁদের হারানো দিনের গল্প। ফুলগুলোকে সাধারণত অবহেলা–অযত্নে ধুলামাখা অবস্থায় ফুটে থাকতে দেখা যায়। অযত্নে বেড়ে উঠলেও বনজুঁইয়ের সৌন্দর্য মেলে ধরতে নেই কোনো কার্পণ্য। কোকিলের কুহুতান আর বনজুঁইয়ের মিষ্টি সুবাস মিলেমিশে গ্রামবাংলায় এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করছে। ধামরাই, ঢাকা
ছবি: আফরিন আক্তার
এখন কৃষক জমি থেকে আলু তুলছেন। কিন্তু আলুর দাম খুবই কম। তাই কৃষকেরা এখন হতাশ হয়ে পড়েছেন। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের একটি আলুর জমি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তোলা হয়েছে
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
বিয়ে মানেই আনন্দ। বিয়ে মানেই হইহুল্লোড়। বিয়ের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো বন্দী হয় ক্যামেরায়। রয়ে যায় অ্যালবামের পাতায় পাতায়। একসময় ছবিগুলো আমাদের নস্টালজিক করে দেয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সবুজ সরকার
২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ পালিত হয়েছে। দিনের কর্মসূচির সূচনা হয় অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পতাকা উত্তোলনের পর শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষাশহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। সবশেষে ভাষাশহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়
ছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
