পাঠকের ছবি (২ মার্চ ২০২৬)

ঘড়িতে তখনো ১২টা বাজেনি। চারদিকে সুনসান নীরবতা। কিছু দূর হাঁটলে কানে শব্দ আসে। মায়েদের রান্নাবান্নার আয়োজনের ব্যস্ততা। মায়েরা চিরায়ত। তাঁদের শাড়ির আচলে আমাদের শৈশব ঘুমিয়ে আছে। প্রযুক্তির এক দৈত্য এসে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা বধির হয়ে অনেক কিছুই শুনি না। অন্ধ হয়ে দেখি না, যা দেখা দরকার। মূক হয়ে যাওয়ায় বলতেও পারি না। দিন দিন আমরা কেবল সেই দৈত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করিছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
তারের বেড়ার ওপাশে প্রথম আলোতে ঘটে যাওয়া নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
ইছামতী নদীপাড়ের অপূর্ব দৃশ্য। আব্দুল্লাপুর, টঙ্গিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
গোধূলিবেলায় বসন্তের লাল পলাশ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জছবি: রাজু আহমেদ রকি
বিকেলে এই ক্রিকেট আড্ডাটাই অন্য রকম এক প্রশান্তি। আসরের পর কালাম মজুমদার মার্কেটের পাশেই জমে উঠেছে রান আর উইকেটের খেলা। বাংপাই, খিরনশাল বাজার, চৌদ্দগ্রাম, ১ মার্চ ২০২৬ছবি: নাঈম ইকবাল
ছোলা বুট আমাদের ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ। আরজতপাড়া, মহাখালী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন