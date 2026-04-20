পাঠকের ছবি (২০ এপ্রিল ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
মাচা, প্রচণ্ড গরম থেকে রক্ষা পেতে এবং দক্ষিণা শীতল হাওয়ায় শরীর জুড়াতে সভ্যতার আদি পদ্ধতি। একসময় গ্রামে এর বহুল প্রচলন দেখা গেলেও আজকাল তেমন একটা দেখা যায় না। বৈদ্যুতিক পাখার শক্তির কাছে আদি সভ্যতা বিলীন হওয়ার পথে। ছবিটি সম্প্রতি দিনাজপুর ফুলবাড়ি থেকে তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল
কিছু কিছু দৃশ্য সব সময় দেখা যায় না। আর যখন দেখা যায়, মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ময়ূরীর এই পেথম তোলা দৃশ্য ১৭ এপ্রিল মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার খাসেচর এলাকার অংকনস্ রিসোর্ট থেকে তোলাছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন
রোকেয়া হলে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে পালিত হয় দুই দিনব্যাপী ‘বৈশাখী উৎসব ১৪৩৩’। তারই খণ্ড চিত্রমাত্র! রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪ এপ্রিল ২০২৬ছবি: রায়হানা তাসনিম নূরি