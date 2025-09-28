পাঠকের ছবি (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৭
কুমড়ো ফুলের মতোই মানুষের সহজ-সরল সুন্দর জীবন হোক, যেখানে আলো আর হাসিই হবে প্রধান রং। ক্ষুদ্র এই ফুলের সৌন্দর্যও মনে করায়, প্রকৃতির ছোট্ট উপহার কতটা শান্তি দিতে পারে। গোপীনাথপুর, জয়পুরহাটজাফরিন সুলতানা
২ / ৭
একটু সহযোগিতা পেলে প্রতিটি প্রাণীই নিজেকে মেলে ধরতে পারে, বিকশিত করতে পারে নিজের প্রতিভাকে। প্রতিটি সৎকাজে অনুৎসাহিত নয়, বরং উৎসাহ প্রদান করা উচিতছবি: আল আমিন জুয়েল
৩ / ৭
কাঠের পাটাতনের সঙ্গে লোহার ফ্রেম লাগিয়ে তৈরি কাঠামোটি খালের দুই পাড়ের জনবসতিতে সংযোগ ঘটিয়েছে। ব্রিজ, সেতু না সাঁকো—কোন নামে অভিহিত করা যাবে একে, বলা মুশকিল। খালের এক প্রান্তের অংশে এতে ওঠার পথে একটি গেট চোখে পড়বে। গরুর খাল–সংলগ্ন এলাকা, চররমনীমোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
৪ / ৭
কর্দমাক্ত জমিতে কয়েক কিশোর ফুটবল খেলছে। চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: ওসমান গনি