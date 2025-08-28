ছবি

পাঠকের ছবি (২৮ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

ঝকঝকে শুভ্র সকাল। বৃষ্টির জমে থাকা পানিতে কৃষকের জমি তৈরির কাজ চলছে। পাশেই সদ্য পৃথিবীতে আসা হাঁসের বাচ্চাগুলো মাছ ধরা শিখছে। উন্মুক্ত আকাশের মেঘের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয়তো উড়ে যাচ্ছে কোনো শঙ্খচিল। চিরযৌবনা প্রকৃতি ও তার অমৃত সৌন্দর্য। বালিথুবা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ
আকাশের মন ভালো নেই, তাই ঘন কালো মেঘ জমেছে। উত্তাল বঙ্গোপসাগরের প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের কূলে। চট্টগ্রামের আনোয়ার ফুলতলী সমুদ্রসৈকতে এলেই চোখে পড়ে বঙ্গোপসাগেরর এমন উত্তাল রূপ। আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। সম্প্রতি তোলা
ছবি: সোহেল আরমান সুমন
শরতের শান্ত নদীতে হাঁসের পাল মনের আনন্দে জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঝেমধ্যে একটি আরেকটির সঙ্গে খুনসুটি করছে। মেঘমুক্ত আকাশে প্রকৃতির এ ধরন অনবদ্য বলা চলে। এমন সুন্দর প্রাণপ্রকৃতি রয়েছে বলেই জীবন এত সুন্দর ও উপভোগ্য। মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে বুধবার, ২৭ আগস্ট বিকেলে তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
অপলক চেয়ে থাকা। উদ্দমদী গ্রাম, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর। সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
সোনালি আঁশখ্যাত পাট। আঁশ সংগ্রহের পর পাটকাঠি রোদে শুকাতে দেওয়া হয়েছে বাড়ির উঠানে। নীলেরপাড়া, গাজীপুর, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ছবি: মাধব চন্দ্র মন্ডল
ব্যস্ত ও কোলাহল এই শহরে রিকশাচালক আপনমনে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছেন। কারও যেন শোনার সময় নেই! সম্প্রতি রাজধানীর মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা থেকে তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
মেঘের লুকোচুরি, তেঁতুলিয়া নদী, ভোলা। সম্প্রতি তোলা
ছবি: কামরুল হাসান
পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বইছে খরস্রোতা কর্ণফুলী নদী। এমন পরিবেশে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো আর প্রকৃতিতে হারিয়ে যাওয়ার জন্য কায়াকিং দারুণ একটি বিনোদনমাধ্যম। সম্প্রতি রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গাছড়া এলাকা থেকে তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
