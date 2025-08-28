পাঠকের ছবি (২৮ আগস্ট ২০২৫)

শরতের শান্ত নদীতে হাঁসের পাল মনের আনন্দে জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঝেমধ্যে একটি আরেকটির সঙ্গে খুনসুটি করছে। মেঘমুক্ত আকাশে প্রকৃতির এ ধরন অনবদ্য বলা চলে। এমন সুন্দর প্রাণপ্রকৃতি রয়েছে বলেই জীবন এত সুন্দর ও উপভোগ্য। মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে বুধবার, ২৭ আগস্ট বিকেলে তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বইছে খরস্রোতা কর্ণফুলী নদী। এমন পরিবেশে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো আর প্রকৃতিতে হারিয়ে যাওয়ার জন্য কায়াকিং দারুণ একটি বিনোদনমাধ্যম। সম্প্রতি রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গাছড়া এলাকা থেকে তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক