পাঠকের ছবি (২৬ মার্চ ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে ধানঘরা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ডিসপ্লে প্রদর্শনী। ধানঘরা উচ্চবিদ্যালয়, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৬ মার্চ ২০২৬
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
এভাবেই নদীর ধারে নৌকায় গড়ে ওঠে হাজারো বেদের জীবন। শ্রীপুর, বরিশাল
ছবি: তাসমিয়া জাহান নীলা
২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, যা আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিন। দিবসটি উপলক্ষে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীরা। ঢাকা পিটিআই, মিরপুর-১৩
ছবি: মো. রায়হানুল হক
সকাল শুরু কিংবা সন্ধ্যার প্রারম্ভে আঁধার উঁকি দেয়। দেখতে একই হলেও একটার পর আলোর রাজত্ব শুরু হয়, আরেকটার পর অন্ধকার। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আঁধার আবাদ হয় রুটিরুজির জায়গায়, যেটা মেকি আলোর ঝলকানিতে লুকানো হয়। আঁধারের নীরব সহযোগীরাও পৃথিবীর উন্নত দেশে গিয়ে আলো খোঁজেন। মানবচরিত্র বৈচিত্র্যময়! চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
এমন যদি হতো, খাঁচা ছাড়া পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে গিয়ে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতাম। আরিফপুর, পাবনা
ছবি: অরিন আক্তার
রেললাইনের ধারে মেঠো পথটার পাশে দাঁড়িয়ে ‘লোহার সাপ’ দেখার প্রতীক্ষায়। কখন আসবে আর ক্ষণিকেই ছুটে যাবে গ্রামের বুক চিরে। কাশীনাথপুর, পাবনা
ছবি: অরিন আক্তার
লালবাগ কেল্লার হাম্মামখানা
ছবি: রুকাইয়া
নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের অপরূপ দৃশ্য মনে করি দেয় শেষটাও সুন্দর হয়। মেহেন্দিগন্ঞ্জ, বরিশাল
ছবি: তাসমিয়া জাহান নীলা
ছবি থেকে আরও দেখুন