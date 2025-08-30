পাঠকের ছবি (৩০ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
নিজের জন্য সব সময় আমি অল্পে তুষ্ট হওয়া মানুষ। একবার সন্ধ্যার পর টিউশনিতে যাওয়ার সময় কবরস্থান পার হওয়ার আগেই দেখি চারদিকে জোছনা আসর বসিয়েছে। জোছনার মায়াবী আলো কবরস্থানকে কী সুন্দর করে সাজিয়েছে! মন এত উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে এ আনন্দ টাকায় কেনা যাবে না অথচ আমরা সবাই দৌড়াচ্ছি আনন্দ আহরণের জন্য। কখনো আমাদের সম্পত্তির আনন্দ দরকার, কখনো শয্যাসঙ্গিনীর। হরেক রকম চাওয়া। কিন্তু আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে সাদাসিধে জীবনযাপনে। বড় বড় মানুষেরা দুনিয়ার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতেই কবরস্থানের টিকিট পায়। জীবনের কী নিদারুণ পরাজয়!ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ, চট্টগ্রাম
শ্রাবণের একটি নিশ্চুপ রাত, বিশাল বটবৃক্ষে শাখার ফাঁকে পূর্ণিমার একটি আধেক চাঁদ, তিনটি নদীর বিরহের চাপা মিলন আর প্রকৃতির অকৃপণ, অফুরন্ত, প্রাণ শীতল করা সমীরণ। ত্রিমোহনা, চাঁদপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ
ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করে পৌষ ধান রোপণের জন্য জমি তৈরি করা হচ্ছে। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ৩০ আগস্ট ২০২৫ছবি: ওসমান গনি।
নতুন জীবনের বেড়ে ওঠা। উদ্দমদী গ্রাম, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর, ৩০ আগস্ট ২০২৫ছবি: হাসান ইমাম
আবহমান গ্রামবাংলার চিরায়ত এ রূপের পসরা শুধু শরতেই দেখা মিলে। গ্রামবাংলা তখন হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। কিষানিরা পাট ছাড়িয়ে এভাবেই পাটকাঠি মেঠো পথের পাশে রোদে শুকাতে দেন। এ পাটকাঠি জ্বালানি হিসেবে গ্রামের মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার পদ্মার চর থেকে গতকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
উদাস বিকেলের সকল মন খারাপ ও সব উদাসীনতা চুষে নেয় এমন দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের সৌন্দর্য। এ যেন শুধু সূর্যাস্ত নয়; শান্ত নদীর বুকে এক নিমগ্নতার অবগাহন। ছবিটি ভোলার মনপুরা উপজেলার হাজীর হাট লঞ্চঘাট মেঘনা নদী থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: সীমান্ত হেলাল
রাতের হাতিরঝিল, হাতিরঝিল, রামপুরা, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মোহাম্মদ মেহেদী হাসান
পুকুরের পাড়ে ছোট একটি ডুমুরগাছ। তাতে পাকা ফল ধরে আছে। উদ্দমদী গ্রাম, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর, ৩০ আগস্ট ২০২৫ছবি: হাসান ইমাম