পাঠকের ছবি (৬ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৯
উপকূলের জীবন। চিলা, মোংলা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: জেরম জেফ্রী গমেজ
২ / ৯
শরতের সূর্যাস্ত (কবির ভাষার মতো—হাফ প্লেটের মতোই মিলিয়ে গেল)ছবি: আশিকুর রহমান তালুকদার
৩ / ৯
সূর্যোদয়ের রঙে আঁকা মেঘ আর সমুদ্রের অপরূপ মিলনমেলা। মেঘ যখন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যায়, তখন প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা হয় এক অনবদ্য শিল্পকর্ম। ভ্রমণপিপাসুদের পদচারণে, ঢেউয়ের সুর আর আকাশের শান্ত নীরবতা মিলেমিশে এক অদ্ভুত প্রশান্তির মুহূর্ত, যা প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা এক শ্রেষ্ঠ দৃশ্যপট। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। লাল কাঁকড়ার চর, সাগরকন্যা কুয়াকাটাছবি: নেছার আহমেদ
৪ / ৯
দিনের আলো প্রায় শেষ। প্রতিমা বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত সবাই। সব শ্রেণির মানুষের নির্বিশেষ উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নন্দকুঁজা নদী, গুরুদাসপুর বাজার, নাটোর, ২ অক্টোবরছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
৫ / ৯
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান। শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সবুজ
৬ / ৯
একটি নতুন প্রাণ। উদ্দমদী গ্রাম, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর, ৪ অক্টোবর, ২০২৫ছবি: হাসান ইমাম
৭ / ৯
প্রকৃতিতে তৈরি হওয়া সৌন্দর্য—প্রকৃতিতে হারিয়ে গেলেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতির সৌন্দর্য আপনাকে যতটা বিমোহিত করবে; তা মানবসৃষ্ট কোনো সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ছবিটি সম্প্রতি দিনাজপুর ফুলবাড়ি থেকে তোলাছবি: স্বাতীলেখা লিপি
৮ / ৯
ময়মনসিংহের জয়নুল আবেদিন পার্কঘেঁষা ব্রহ্মপুত্রের তীর দিগন্তবিস্তৃত কাশফুলের রাজ্য। আর আকাশজুড়ে মেঘের ভেসে চলা শতাব্দীপ্রাচীন বটবৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে যে কারও মনে হবে, এটা শরৎকাল...ছবি: রিয়াদুল আহসান নিপু
৯ / ৯
ছাদ থেকে ঝুলছে সবুজ লতা, ভবনের নান্দনিকতা বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি। মিরপুর ১৪, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুকাইয়া