পাঠকের ছবি (৮ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
বন্দী হলো মানুষ, তবে নিজের কারাগারে। ছবি: চট্টগ্রাম থেকে তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর এলাকা, যেখানে সাদাপাথরের ওপরে স্বচ্ছ পানির প্রবাহ আর ভারতের পাহাড় দেখার পর মনটা ভরে যায়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। মেজবাহউদ্দিন
গাছগুলো যেন আকাশ ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মিঠামইন উপজেলা, কিশোরগঞ্জ, ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: আবু তারেক
জীবন হলো সমুদ্র আর আমরা সবাই নৌকা। কেউ ভাসি, কেউ ডুবি, আবার কেউ তীরে পৌঁছাই। কিন্তু যাত্রাটাই আসল। কারণ, যাত্রার মধ্যেই মানুষ নিজের গভীরতাকে চিনে ফেলে। শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
অনেক পর গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটছিলাম। কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল বিশাল একটি বিল। বিলের মধ্যভাগে কিছু গাছ প্রকৃতিকে অপরূপ শোভাময় করে তুলেছে। ভাটাবলীচর, কালকিনি উপজেলা, মাদারীপুর, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে ভৈরব নদ। ভৈরব নদ, মেহেরপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আশিকুল ইসলাম অনিক
সামনে স্কুলনির্দেশক সাইনবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ইশারায় কিছু দেখাচ্ছে এক শিশু। ছবিটি বগুড়ার ধুনট উপজেলার সরুগ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: কারিমুল হাসান লিখন
শীতের সকালে গরম ভাপা পিঠা! ধোঁয়ায় মোড়া এই স্বাদ শৈশবের স্মৃতি ফিরিয়ে আনল। উষ্ণতা আর আনন্দের এক মিশেল। সলঙ্গা বাজার, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫। ছবি: সুমন পাল 209. ডুবন্ত সূর্য মানেই একটি দিনের শেষ না, বরং একটি নতুন দিনের সূচনা। মহেশপুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: আপন কুমার মোদক