পাঠকের ছবি (২৯ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যের এক পাহারাদার—কাকতাড়ুয়া। মাঠের ফসলের সঙ্গে যার আজীবনের বন্ধুত্ব। মোহনপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
রঙিন ফলের ভিড়ের মাঝখানে একটি খালি চেয়ার—নীরবে অপেক্ষায়, যেন কারও সাময়িক অনুপস্থিতির সাক্ষী। মহাখালী, ঢাকা। সম্প্রতি তোলাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
তোমার তো এমন থাকার কথা নয়! তুমি অক্সিজেন বিলাবে, আমরা বুক ভরে গ্রহণ করব। কিন্তু কঠিন শহর তোমাকে করেছে পাতাশূন্য! তুমি তাই পাতাবিহীন, মিশে আছ তারের জঞ্জালে। পাতা ছাড়া তোমাকে মানাচ্ছে না। তারপরও আমরা বেমানান অনেক কিছুই বানিয়ে চলেছি, হায়! চট্টগ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
শীতকাল মানেই হরেক রকমের পিঠাপুলির আয়োজন। এসব পিঠা তৈরি করতে প্রয়োজন হয় মাটির তৈজসপত্র। ভ্যানে করে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করছেন এক ব্যক্তি। সম্প্রতি নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা এলাকা থেকে তোলাছবি: সবুজ সরকার