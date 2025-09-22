পাঠকের ছবি (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

গ্রামের ভেতর দিয়ে পিচঢালা সরু রাস্তা। দুই পাশের সবুজ ফসলের খেত আর সারি সারি তালগাছ। এ যেন এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। চান্দিনা, কুমিল্লা, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: ওসমান গনি
গ্রিন ওয়েলফেয়ার সেন্টার মাঠে এখন চলছে ছোট ছোট বালকদের ফুটবল প্রশিক্ষণ। সেখানে অনেক বালক এসে হাজির হয়েছে প্রশিক্ষণ নিতে। এ দৃশ্য বর্তমান বাস্তবতায় খুবই সময়োপযোগী। তার কারণ, এখন শিশুরা মাঠ কী জিনিস, তা ভুলে যেতে বসেছে। তাদের মাঠে ফেরাতে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁরা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের রিকাবী বাজারের একটি মাঠ থেকে সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
মেঘলা আকাশে সূর্যাস্ত। ছবিটি বরিশাল শহর থেকে ২১ সেপ্টেম্বরে তোলাছবি: সবুজ
নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। বৃষ্টিও এসে তাকে স্বাগত জানিয়ে গেল। এবার পৃথিবী দেখার অপেক্ষাছবি: স্বাতীলেখা লিপি
চিঠির বাক্স। ইন্টারনেটের বর্তমান যুগে চিঠির আদান-প্রদান হয় না বললেই চলে। নেটওয়ার্কবিহীন যোগাযোগের সাক্ষী হয়ে আছে এই চিঠির বাক্সগুলো। ছবিটি সম্প্রতি ঢাকার মিরপুর পোস্ট অফিসের সামনে থেকে তোলাছবি: জহিরুল ইসলাম