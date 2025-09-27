পাঠকের ছবি (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

ছবি

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

এটি রাজধানীর একটি ব্যস্ততম জায়গা মতিঝিলের চিত্র। গরমে ক্লান্ত হওয়া মানুষ তৃষ্ণা মেটাতে ভিড় জমায় রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা এসব ভ্রাম্যমাণ দোকানে। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: আল আমিন জুয়েল
মাটির টব রোদে শুকাতে দিচ্ছেন একজন মৃৎশিল্পী। বড়গোঁজা পালপাড়া, সলংগা, সিরাজগঞ্জ
ছবি: সুমন পাল
মেঘনার বুকে নৌকায় ভেসে চলা। মেঘনা নদী, তুলাতুলি, ভোলা, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ছবি: অনামিকা বিশ্বাস
রাস্তার পাশে কৃত্রিম ফুলের পসরা। মেট্রোস্টেশন, মিরপুর ১০, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রুকাইয়া
পাহাড়ি অঞ্চলের চা-বাগানে ফুটে আছে দৃষ্টিনন্দন দাঁতরাঙ্গা বা লুটকি ফুল! চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার চাঁদপুর বেলগাঁও চা-বাগান থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
কৃষকের জমিতে আগাম চাষ করা লালশাক। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
এই খাল ছিল একটি ময়লার ভাগাড়। সদর উপজেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টায় ময়লার ভাগাড় এখন প্রবাহিত খালে পরিণত হয়েছে। সেখানে এখন নৌযান চলাচল করছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মিরকাদিম এলাকা থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
শরতের সকালে নীল আকাশের শুভ্র মেঘের ভেলা মিতালিতে একটি লাল জবা। চকবাজার, চট্টগ্রাম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: রাজু বড়ুয়া
