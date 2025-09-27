পাঠকের ছবি (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাহাড়ি অঞ্চলের চা-বাগানে ফুটে আছে দৃষ্টিনন্দন দাঁতরাঙ্গা বা লুটকি ফুল! চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার চাঁদপুর বেলগাঁও চা-বাগান থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
কৃষকের জমিতে আগাম চাষ করা লালশাক। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: ওসমান গনি
এই খাল ছিল একটি ময়লার ভাগাড়। সদর উপজেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টায় ময়লার ভাগাড় এখন প্রবাহিত খালে পরিণত হয়েছে। সেখানে এখন নৌযান চলাচল করছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মিরকাদিম এলাকা থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
শরতের সকালে নীল আকাশের শুভ্র মেঘের ভেলা মিতালিতে একটি লাল জবা। চকবাজার, চট্টগ্রাম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: রাজু বড়ুয়া