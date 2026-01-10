পাঠকের ছবি (১০ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৮
একটা ছোট খাল। যেখানে নিয়মিত জোয়ার–ভাটা হয়। গ্রামবাসী এখানে তাঁদের গৃহের কাজ সারতে জোয়ারের পানি ব্যবহার করেন। জোয়ারের পানিতে এখনো মাছ পাওয়া যায়। কড়াপুর, বরিশাল। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
২ / ৮
‘নিচে আকাশ, ওপরে শহর’। রেললাইনের বুক ধরে চলতে চলতেই এগিয়ে যায় জীবনের গল্প। মহাখালী রেলগেট, মহাখালী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
৩ / ৮
শীতের সকালের এক কাপ চা অফিসের কাজে মনোযোগ বাড়ায়। আগারগাঁও, ঢাকা, ৮ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: মোস্তাফিজ সাহিন
৪ / ৮
তাদের শীতের সকাল এমনই। আমরা সবার জন্য সুন্দর সকালের স্বপ্ন দেখি। কেউ খারাপ থাকলে নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে আমাদের ভালো থাকা। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
৫ / ৮
পথের কুকুরের সঙ্গে কলেজশিক্ষার্থীর নীরব বন্ধুত্ব। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসছবি: তৌসিফ হাসনাত আনান
৬ / ৮
গ্রামের বাড়িতে শীতের বিকেলে পরিবার ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনন্দ আড্ডা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। নন্দনকোনা গ্রাম, সিরাজদিখান উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ জেলাছবি: মো. রায়হানুল হক
৭ / ৮
চাষের জন্য ট্রাক্টর দিয়ে মাটি আলগা করে জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে। ফলে মাটির ভেতর থেকে বের হওয়া পোকামাকড় খাওয়ার জন্য সাদাবকের মেলা বসেছে। শহীদ জালাল, বাউফল, পটুয়াখালী, ৭ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়