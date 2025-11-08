পাঠকের ছবি (৮ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
খুদে শিশুদের গান শেখার আসরে একদিন। এখানে গান শেখার পাশাপাশি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। সুস্থ সমাজ গঠনে সাংস্কৃতিক বিকাশের গুরুত্ব অপরিসীম। এশিয়ান সংগীত জাদুঘর, ময়মনসিংহ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রিয়াদুল আহসান নিপু
মেহনতি মানুষের সন্তানেরা শৈশব থেকেই কষ্টসহিষ্ণু হয়। কাঁধে বই-খাতার ব্যাগ থেকে শুরু করে মাথায় বোঝা—সবকিছুর ভার ওরা দ্রুতই বইতে শিখে যায়। আমিনবাজার, সাভার, ঢাকা, ৬ নভেম্বর ২০২৫ছবি: রবিউন নাহার তমা
জোড়া কাঠঠোকরা। ছবিটি সম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে তোলাছবি: মো. নাজমুল হাসান
ভাটা থেকে দইয়ের পোড়া ভাঁড় সরাচ্ছেন একজন মৃৎশিল্পী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ধানগড়া পালপাড়া, রায়গঞ্জ,সিরাজগঞ্জছবি: রাজু আহমেদ রকি
এটি একটি বালুর খাঁড়ি। মেঘনা নদী থেকে বালু এনে এনে জমা করা হয়। এ বালুই জেলার নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর থেকে ৩ নভেম্বর তোলাছবি- অলিউর রহমান ফিরোজ