পাঠকের ছবি (১৬ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
কালভার্টের একপাশে ওঠার এক–তৃতীয়াংশ রাস্তাই ভেঙে গেছে। তবুও এভাবেই মেরামত ছাড়াই বিপজ্জনকভাবে চলছে যানবাহন ও সাধারণ মানুষের চলাচল। চরনগরদী বাজার থেকে কালীরহাট বাজারে যাওয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় এই কালভার্টটি অবস্থিত। কালীরহাট, পলাশ, নরসিংদী, ১২ অক্টোবর ২০২৫ছবি : হৃদয় গোপাল সাহা
বাড়ি ফেরার অপেক্ষা। স্বপ্ন নিয়ে শহরে পাড়ি জমানো মানুষগুলোর দিন শেষে প্রিয় মানুষদের জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। একটু দেখতে মন চায় মা-বাবা কিংবা প্রিয় মানুষকে। ছবিটি ঢাকার সদরঘাট থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: স্বাতীলেখা লিপি
একটুখানি বিশ্রাম। শহরের তারে বসা এক জোড়া কবুতর। পাতলা খান লেন, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাফিজুন নাহার
মেঘ, পাহাড়, হ্রদের এমন মিতালি যেন চিত্রকল্পকেও হার মানায়। হ্রদবেষ্টিত পার্বত্য রাঙামাটিতেই দেখা মেলে এই সৌন্দর্যের। আসামবস্তি, রাঙামাটি, ১০ অক্টোবরছবি: অজয় মিত্র
শিক্ষণে উপকরণের ব্যবহার শিখনে শিশুদের কৌতূহল বাড়িয়ে শেখাকে আনন্দদায়ক ও অর্থবহ করে তোলে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই), ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত ‘উপকরণ প্রদর্শনী ২০২৫’ উপলক্ষে বিটিপিটি তৃতীয় ব্যাচের শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ নিজ প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ স্টলে তুলে ধরেন। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) ঢাকা, মিরপুর-১৩ছবি: মো. রায়হানুল হক
অফিসের করিডরে কে কখন চারাটি রোপণ করেছিলেন, তা হয়তো আজ কারোরই মনে নেই। প্রকৃতির নিয়মেই সে বেড়ে উঠেছে। শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। একসময় ফুলও ধরা শুরু হয়েছে। উপজেলা পরিষদ চত্বর, বাগবাড়ী, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
চিরসবুজ ফসলের মাঠে ফসলকে পোকামাকড় ও ইঁদুরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য খুঁটির সাহায্যে পলিথিন টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। চান্দিনা, কুমিল্লা, ১২ অক্টোবর ২০২৫ছবি: ওসমান গনি
অবারিত প্রান্তরজুড়ে নিজের ক্ষমতা ও বিশালতার জানান দিচ্ছে—শাসন করে চলেছে অবিরত। ও হ্যাঁ, বলছি প্রমত্ত মেঘনার কথা। এখন তার ভরা যৌবন। সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে, বিমোহিত করছে, সঙ্গে প্রেরণা জোগাচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার। ছবিটি সম্প্রতি মেঘনার পাড় থেকে তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল
রঙ্গনগাছ ফুলে ফুলে ভরে গেছে। গুলিস্তান, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুকাইয়া