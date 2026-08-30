পাঠকের ছবি (৩০ আগস্ট ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
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রঙিন ফুল ও বিবর্ণ জীবন। জীবন যখন শৈশব বোঝে না, তখন চোখে থাকে অভাবের ঝরনা। খেলার পুতুল কিংবা বইয়ের পাতা দূরে ঠেলে, কাছে টেনে নেয় গোলাপের তোড়া; তখন শুধু রঙিন লাগে ফুলগুলো, জীবনটা আর না!ছবি: জি এম নাফিউল বাশার উল্লাস
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আড়িয়াল বিল, মুন্সিগঞ্জ। ড্রোন ভিউ। ২৬ আগস্ট ২০২৬ছবি: অপু আহমেদ
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সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ও গভীরতা বোঝার চেষ্টা করছে এক দম্পতি। ২৬ আগস্ট ২০২৬ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
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ভবিষ্যতের রূপরেখা। মোহাম্মদপুর, ঢাকাছবি: ইমরান খান
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জানালা গলে মুক্ত আকাশ আর একাকী শুভ্র চাঁদ। এপারে এক নিস্তব্ধ জমিন, ওপারে আলো-আঁধারির খেলা। পূর্ব দাশড়া, মানিকগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: যায়েদ আব্দুল্লাহ
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শরৎ ঋতুর নীল আকাশ আর মেঘনা নদীর জল ভরা মৌসুমে, লাল সবুজের কৃষ্ণচূড়ায়, বাংলার চিরায়ত রূপ প্রকাশ পায়। দত্তপাড়া বেড়িবাঁধ রোড, সদর, নরসিংদীছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
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নাগরিক কোলাহলহীন একটি বিকেল। বসুন্ধরা এলাকা, ঢাকাছবি: মো. ইমরান খান
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জীবিকার তাগিদে উপচে পড়া ভিড়ের মাঝেও থেমে নেই তাঁর কর্মযাত্রা। দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেন থেকে ছবিটি তোলাছবি: মো. নাঈম মিয়া