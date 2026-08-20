পাঠকের ছবি (২০ আগস্ট ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
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চাঁদপুরে মেঘনা নদীর বুকে পণ্যবাহী কার্গো জাহাজের শান্ত যাত্রা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
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প্রায় প্রতিবছরই ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে দক্ষিণের লবণাক্ত জনপদ মোড়েলগঞ্জ। এ অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই রান্না ও পানের জন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির অভাব লক্ষ করা যায়, ফলে গৃহস্থালির নিত্যনৈমিত্তিক কাজের জন্য এই অঞ্চলের সাধারণ জনগণ খাল ও নদীর অনিরাপদ এবং লবণাক্ত পানিকেই তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে। বারইখালী খাল, মোরেলগঞ্জ বাজার, বাগেরহাট। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অন্তরা ঘোষ
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এ শহরের সৌন্দর্য খুব গোছানো নয়; কোথাও তারের জট, কোথাও রংচটা দেয়াল। তবু সন্ধ্যা নামলে সবকিছুর ওপর একটুখানি মায়া রোদ হয়ে পড়ে। নাজিরা বাজার, ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মাহমিয়া আলম শান্তা
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কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল আর ডানার মেলে দেওয়া একটি পাখি যেন এক নতুন শুরুর গল্প! হরিপুর, মেঘনা উপজেলা, কুমিল্লাছবি: আমেনা আক্তার
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মাটির টবগুলো নার্সারিতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভ্যানে তুলছেন এক চালক। মধ্যপাড়া ভরমোহনী, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জছবি: সুমন পাল
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ফুলের নাম কাঁটা গোলাপ। কাঁটাকে পাশ কাটিয়ে ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করা গেল না। কাটার পথ পেরিয়েই ফুলের শোভা ধরা দেয়। আমরা কেবল সৌন্দর্যটুকুর স্মৃতি আঁকড়ে রাখি। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
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জীবনের চাহিদা বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন রকম। কেউ এসি রুমে খায়, কেউ আবার ভালো রেস্টুরেন্টে, কেউবা আবার ফুটপাতে বসে নাশতা করে। কারও চাহিদার শেষ নেই আবার কেউ অল্পতেই খুশি। তবু কিন্তু কারও জীবন থেমে নেই। মিরপুর-১, ঢাকা, ১৮ আগস্ট ২০২৬ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
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পথচারী। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকাছবি: মো. আল মুক্তাদিরু ছাকিন
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কথায় বলে ভাদ্র মাসের তাল পাকানো গরম। ভাদ্র মাসের ফল তাল। এই তাল দিয়েই বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। তাল বড়া পিঠা, তালের পায়েস, তালের মালপোয়া এলোকেশী, পানভাসি এবং তালসত্ত্ব বিশেষভাবে বাংলার প্রতিটি ঘরে লোভনীয় খাবার হিসেবে প্রসিদ্ধ। ফকির বাড়ি, সোনামুখীরচর, ভাঙ্গা, ফরিদপুর, ১৪ আগস্ট ২০২৬ছবি: ফকির শফিক হাসান টুটুল
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পাথর জমিয়ে রাখা হচ্ছে। আমতলী, বরগুনাছবি: নিয়াজ শাওন