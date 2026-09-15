পাঠকের ছবি (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
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নারীদের জীবিকার লড়াই। মতিঝিলের বাংলাদেশ ব্যাংকসংলগ্ন টয়েনবি রোডের পাশে বসে কচুর লতি, কচুপাতাসহ হরেক রকমের শাকসবজি বিক্রি করছেন কিছু শ্রমজীবী নারী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুজন শর্মা
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‘...যুদ্ধ থামবে কবে?...যেদিন আমাদের দেখা হবে।’ আদালতের লাল ইটের ফাঁকে, কোনো এক মধ্যাহ্নে—যেন এক টুকরা যুদ্ধবিরতি। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চট্টগ্রাম, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ছবি: তোহিদুল আলম নোয়েল
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আয়েশি ভঙ্গিতে চেয়ারে ঘুমাচ্ছে এক বিড়াল। ছবিটি সম্প্রতি নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা থেকে তোলাছবি: সবুজ সরকার
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বিশাল জলরাশির বুক চিরে চলনবিলে চলছে ডিঙিনৌকা, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পারাপার হচ্ছেন যাত্রীরা। উধুনিয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জছবি: সুমন পাল
তিলোত্তমা নগরী ঢাকার কোল ঘেঁষে এখনো টিকে আছে গ্রামীণ আবহের কিছু জলাভূমি। আফতাবনগরসংলগ্ন দাশেরকান্দি তেমনই এক স্থান। মেঘাচ্ছন্ন পড়ন্ত বিকেলের গোধূলিলগ্নে ‘খরা জালে’ মাছের জন্য এক মৎস্যশিকারির নিরবচ্ছিন্ন অপেক্ষা। নগরায়ণের বিস্তারের মাঝেও প্রকৃতি ও জীবিকার এই চিরচেনা দৃশ্যটি ধরা পড়েছে দাশেরকান্দি ব্রিজ থেকে। ছবিটি তোলা হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ছবি: শাফায়াত শাহরিয়ার
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ফুটে আছে শাপলা। চৌধুরীপাড়া, কোর্টবাজার, উখিয়া, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: জাহেদুল ইসলাম
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তাড়াহুড়ো করে এসে অফিসের গাড়ি ধরলাম। আর একটু হলেই মিস হতো। গাড়ি ছাড়ার আগে দেখলাম আয়েশি ভঙ্গিতে চালক বসে আছেন। তাড়াহুড়ো নেই। জীবনকে কাজের মধ্যেই উপভোগের যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
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মেঘাচ্ছন্ন পাহাড়। সাজেক, রাঙামাটিছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন