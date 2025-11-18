ছবি

পাঠকের ছবি (১৮ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

টাটকা খেজুর বিকিকিনি। উহুদ পাহাড়ের পাদদেশ, মদিনা, সৌদি আরব, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
হেমন্তের মিষ্টি সকালের রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাতিহাঁসগুলো আনন্দে মেতে উঠেছে। পুকুরের পানিতে ডুব দিয়ে মাছ আর শামুক খুঁজতে ব্যস্ত তারা। পশ্চিম আটঘরিয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: মানস মাহাতো
ধানখেতের ধান গাছ থেকে মোরগ-মুরগি ধান খাচ্ছে। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
শীতের শুরুতেই জমে উঠেছে ধানগড়া বাজারের ভাপা পিঠার দোকান। প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ভাপা পিঠা তৈরির পসরা সাজিয়ে বসেন রমজান আলী। অনেক বছর ধরে শীত মৌসুমে একই স্থানে ভাপা পিঠার দোকান পরিচালনা করেন এই দোকানি। সঙ্গে তাঁর ছোট ছেলে এই কাজে সহযোগিতা করেন। ছোট-বড় সব বয়সের মানুষ ভিড় জমায় শীতের পিঠা খাওয়ার জন্য। ধানগড়া বাজার, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
চট্টগ্রাম শহরে অনেক দিন পর শাপলা বিক্রি করতে দেখলাম। তরকারি হিসেবে শাপলার লতানো অংশ সুস্বাদু একটি আইটেম। শাপলা ফুল দেখলেই শৈশব রাজ্যের স্মৃতিকাতরতা নিয়ে হাজির হয়। কত মনোমুগ্ধকর শৈশব আমরা পার করে এসেছি! প্রযুক্তির এত ঝিকিমিকি ছিল না, সবুজ প্রকৃতির মুগ্ধতার কমতি ছিল না। চট্টগ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
সারা দিনের ছোটাছুটির ক্লান্তির পর রাতের শীতের আমেজে সতীর্থ কুকুর লাইটপোস্টের আলোয় আবর্জনার স্তূপে ঘুমাচ্ছে। কলেজ গেট, চাঁদপুর, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: মো. সাখওয়াত হোসাইন
বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার কদমা, বাতাসা, নকুলদানা, নারকেলি। রমনা, ঢাকা। সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাফিজুন নাহার
